Dominique Metzger y Nelson Castro recibieron a Aníbal Lotocki en el piso de Telenoche luego de que se haya dado a conocer que Silvina Luna está internada en el Hospital Italiano por hipercalcemia e insuficiencia renal. Las complicaciones de la modelo habrían surgido luego de las cirugías estéticas a cargo del cirujano, por lo que inició una causa que aún no acaba.

A la lista de celebridades que sufren de las consecuencias de las malas práxis de Aníbal Lotocki se le suman: Estefi Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, quienes ya han denunciado al médico al igual que Silvina Luna. Sin embargo, el cirujano no se hace cargo y niega ser culpable de las complicaciones ocasionadas. Es por ello que Dominique Metzger y Nelson Castro lo invitaron al noticiero de El Trece y así expresar su punto de vista.

Aníbal Lotocki.

Durante su entrevista en Telenoche, Aníbal Lotocki aseguró que el producto utilizado estaba aprobado por la ANMAT, por lo que no se considera culpable, así como también se defendió: “Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal”. Aunque en el programa conducido por Dominique Metzger y Nelson Castro le preguntaron por qué no reconoce el error y pide perdón, el cirujano expresó: “¿Perdón por usar un producto permitido que le provocó un problema? Entonces pido perdón por eso. Si hubiera usado un producto que estaba prohibido sí estaría bien que estuviera condenado, pero no es el caso. Hay análisis de Silvina Luna del 2010 que indican que tenía gammaglobulinas muy altas que podrían haberle provocado una insuficiencia renal. Ella tendría que hacerle juicio al Estado que permitió este producto”.

Dominique Metzger habló sobre Aníbal Lotocki en el detrás de escena

Luego de esta polémica entrevista, en Intrusos fueron a buscar la palabra de Dominique Metzger e indagar acerca de sus sensaciones tras las declaraciones de Aníbal Lotocki. “¿Cómo lo notaste?”, le consultó el notero del programa de Flor de la V.

“Lo noté nervioso cuando llegó, estaba acompañado por la mujer y por alguien que hace de prensa, cosa que me sorprendió”, comenzó explicando Dominique Metzger, dando detalles sobre el equipo que acompaña a Aníbal Lotocki detrás de sus apariciones públicas.

Dominique Metzger.

La periodista continuó explicando sobre las observaciones que hizo del cirujano y expresó: “Lo vi nervioso y un poco desconectado del contexto de la realidad. A mí me parece que él está muy interesado en su imagen y lo que pueda parecer ante el resto de la gente”.

Para concluir, Dominique Metzger compartió su reacción sobre el momento en el que se enteró que tendría que entrevistar a Aníbal Lotocki, afirmando: “Me sorprendió cuando me dijeron que venía”. Sobre las razones de la charla y su importancia, la compañera de Nelson Castro explicó: “Me pareció fuerte respecto al contexto en el que decide hablar y periodísticamente es una gran nota porque no habla mucho, creo que es muy interesante saber qué tiene para decir”, dado el grave estado de salud de Silvina Luna.

H.O