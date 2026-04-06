Barbie Vélez mostró la nueva y tierna travesura de su hijo: "Llegó el momento que tanto temía"

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez son padres primerizos de Salvador, un niño que recibe el amor de sus padres y de las redes sociales desde su nacimiento, el 24 de febrero de 2023. Entre importantes eventos y la intimidad de su familia, el pequeño crece rodeado de cariño y atención, mientras la actriz comparte algunos de los momentos más importantes en su cuenta de Instagram. Sin embargo, en las últimas horas, ocurrió una travesura que ella no quería que pasara, pero sabía que se acercaba la ocasión. Lejos de lo que imaginó, generó ternura en todos los usuarios, que no tardaron en viralizar el video.

Barbie Vélez, Salvador Rodríguez, Lucas Rodríguez

La travesura de Salvador, el hijo de Barbie Vélez: "Llegó el momento que tanto temía"

Barbie Vélez no duda en darle un espacio especial a su hijo Salvador en sus redes sociales. Si bien mantiene su intimidad y protege la vida del niño de la mediatización, comparte a sus seguidores algunos de los momentos tiernos y regalos que se hace junto al pequeño. Es así como da consejos del paso a paso para mamás primerizas, mientras disfruta entre risas y cariños. Sin embargo, en las últimas horas, se sorprendió al ver que llegó el momento que más temía, y reveló la tierna travesura de su pequeño en su casa.

Tras haberla despertado a las 7 de la mañana, para tener una sesión de juegos en su casa, ella le dio lápices y fibrones para que pueda dibujar. Sin embargo, llega un momento en que la curiosidad de los niños los llevan a explorar otros lugares para pintar, lejos de los cuadernos y las hojas. Es así como ella mostró en un video que él decidió garabatear las paredes de diversos colores. Emocionado, exclamó que había hecho un corazón, mientras ella estaba entre la risa de la ternura y las lágrimas de cómo había quedado su casa. "Llegó el momento que tanto temía", escribió, y desató una ola de comentarios enternecidos alrededor.

Antes de los retos, el tierno momento de Barbie Vélez y su hijo Salvador

A pesar de las travesuras que puedas hacer, los niños llegan al lado más tierno y dulce de las celebridades. Muchos famosos no dudan en compartir los mejores ratos que pasan con sus hijos, mientras muestran cómo van creciendo de a poco. Barbie Vélez es una de ellas, y compartió un tierno rato madre e hijo que tuvo, antes del dibujo en la pared.

Con dos postales donde ella se reía y jugaba con su Salvador, la actriz mostró cómo era su rutina mañanera, a puro juego y diversión. "Solo él puede sacarme de la cama un sábado 7 am y encima hacerme reír", escribió con ternura. La postal generó el cariño de todos sus seguidores, y muchas mamás coincidieron con ella. Sin embargo, se destacó la mirada de amor que ambos tenían con el otro, y que se transmitía a través de la historia de Instagram.

El tierno momento de Barbie Vélez y su hijo Salvador

Barbie Vélez es una de las celebridades que está orgullosa de ser mamá primeriza, junto a su pareja Lucas Rodríguez. Entre risas, cumpleaños y acompañamiento especial, Salvador crece en un círculo de cariño y amor, donde le permiten explorar todo lo que quiera. Es así como termina realizando nuevas y tiernas travesuras, que enloquecen a sus papás, pero también generan risas entre los usuarios de las redes sociales, como fue pintar la pared de su casa.

A.E