La inesperada reacción de Nicole Neumann en medio de la fiesta de 15 años de Allegra Cubero

El esperado festejo de 15 años de Allegra Cubero se convirtió en el escenario de una nueva y marcada división familiar. Lo que pudo haber sido una postal de unidad para celebrar a la segunda hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, terminó siendo el reflejo de dos realidades opuestas: mientras los preparativos y la emoción dominan las redes sociales del "otro lado", la reacción de Nicole no tardó en llegar.

El refugio de Nicole Neumann frente a la fiesta de Allegra Cubero

A través de sus historias de Instagram, Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores al mostrarse a kilómetros de distancia del salón de fiestas.

La modelo compartió una serie de fotos que confirman su decisión de alejarse del foco mediático y la polémica que rodeó la organización del evento. En las imágenes se la puede ver arriba del un avión, con una vista nocturna de las luces de la ciudad y una etiqueta que indicaba su ubicación: "Neuquén, Argentina".

Las imágenes que compartió Nicole desde el avión rumbo al sur.

Esta elección de destino no es casual. Neuquén es la tierra donde viven los padres de su pareja, Manuel Urcera, y el lugar que la modelo suele elegir como refugio cuando busca desconectar. En esta ocasión, Nicole Neumann no viajó sola: en una de las imágenes, se la ve sosteniendo en brazos a su bebé, Cruz Urcera, enfocada plenamente en su presente maternal y en su nueva estructura familiar.

Nicole Neumann y Mica Viciconte: las tensiones detrás de una organización dividida

El trasfondo de este viaje está marcado por las recientes tensiones. En las últimas horas, Mica Viciconte, actual pareja de Faibán Cubero, filtró detalles de la "previa" de la fiesta, lo que reavivó la polémica sobre los responsables del armado del festejo.

Nicole Neumann y Allegra Cubero.

Ante la exposición mediática de la fiesta y la filtración de las fotos de Allegra Cubero emocionada junto a su padre, Nicole Neumann eligió no entrar en polémicas. Su viaje al sur aparece como una búsqueda de paz y 'desconexión' para evitar quedar atrapada en el centro de una disputa que, al menos por esta noche, tiene a su hija como protagonista absoluta