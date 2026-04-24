Como Máxima Zorreguieta, Oriana Sabatini demuestra cuál es el zapato infalible para un look monocromático: la tendencia

Oriana Sabatini es una de las it girls que apuestan por el estilo gótico elegante de la moda. En sus looks, siempre elige las prendas ceñidas al cuerpo y los colores oscuros que resaltan una personalidad fuerte y decidida. Sin embargo, también busca romper con la monotonía de los monocromáticos, con detalles que llamen la atención. En las últimas horas, siguió la tendencia impuesta por Máxima Zorreguieta, y demostró cuál es el zapato infalible para esta clase de elecciones.

Máxima Zorreguieta, Oriana Sabatini

Zapato estampado: la manera más original de romper con un look monocromático

El total black y las tonalidades oscuras es lo que hacen a Oriana Sabatini una influencia dark y gótica de la moda. Desde sus primeros pasos en la televisión argentina, demostró que es una gran fanática de la moda ceñida al cuerpo, marcando una sensualidad y poder muy fuerte. Es así como los conjuntos monocromáticos se volvieron su marca personal, mientras impone la tendencia de diferentes prendas alrededor del mundo. Sin embargo, ella escuchó los consejos de una influencia de la moda, y encontró una manera de romper con lo clásico.

Máxima Zorreguieta impuso la tendencia del calzado original y estampado, y Oriana Sabatini dejó en claro de qué manera era puede adoptar ese estilo a su parecer. En Instagram, se viralizaron las postales de una sesión de fotos de la actriz, donde lucía una pollera larga de cuero ceñida, una remera blanca y un suéter borravino, que también seguía su figura natural. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron los tacones en punta rojos con dibujos de corazones que se lucían sobre sus medias negras. De esta manera, se alejó de un conjunto monocromático clásico, e irrumpió con originalidad, manteniendo su amor por lo gótico y pasional.

El calzado estampado de Oriana Sabatini

Máxima Zorreguieta impuso la tendencia del calzado estampado

La encargada de imponer la tendencia del calzado estampado y diferencial fue Máxima Zorreguieta. La reina de Países Bajos siempre se la juega al límite con sus looks, manteniendo el protocolo de la realeza, pero encontrando la manera de llamar la atención de los expertos de la moda. En ocasiones, apunta por las botas de caña alta, con el medio animal print, y en otras con algún detalle extra.

Sin embargo, en los últimos días, apostó por un traje royal blue y le dio una vuelta de tuerca con los tacones en punta estampados. Los mismos se inspiraban en la famosa porcelana azul y blanca tradicional de China, denominada Qīnghuā. El significado literal es flores/patrones azules, y presenta un delicado dibujo de esta planta, que fusiona lo histórico con lo elegante, y rompe con un look clásico y monocromático.

El calzado estampado de Máxima Zorreguieta

Los expertos fashionistas se volvieron locos de amor por esta nueva apuesta, y se sorprendieron cuando Oriana Sabatini también siguió con la tendencia. En contraste con la reina de Países Bajos, la actriz mantuvo su amor por los oscuros y la moda dark, con un estampado de corazones y fondo rojo. Ambas mujeres dieron cátedra de cuál es el zapato infalible para romper con un look monocromático en cualquier ocasión en la que se presenten.

A.E