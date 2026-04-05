Fabián Cubero contó todos los detalles de la fiesta de 15 de Allegra: "Me estoy preparando para llorar"

La cuenta regresiva comenzó y en los próximos días Allegra Cubero tendrá su segunda fiesta de 15. Esta vez el mega evento está siendo organizado por su papá, Fabián Cubero, y su pareja, Mica Viciconte. Durante las últimas semanas, el exfutbolista estuvo compartiendo algunos de los pormenores del evento que promete convertirse en una verdadera noche de ensueños. Es por esta razón que el exmarido de Nicole Neumann no pudo ocultar su emoción al respecto.

Fabián Cubero, un papá lleno de nervios y ansiedad

A través de una serie de videos que publicó en su cuenta personal de Instagram, Fabián Cubero y Mica Viciconte están mostrando al detalle cómo están organizando la Alli´s Fest. Con los nervios evidentes por ser el encargado de encabezar una de las noches más importantes en la vida de Allegra, el ex capitán de Vélez Sarsfield, su actual pareja y la adolescente, conocieron el salón, escenario donde se va a desarrollar toda la celebración.

Allegra Cubero

No obstante, el exmediocampista no pudo ocultar su ansiedad y su incertidumbre para que todo salga como se lo proponen. “Qué esté todo listo, que salga todo prolijo, que esté todo lindo”, se lo escucha decir en el clip que difundió en su feed. En este marco, añadió: “Me estoy preparando para llorar”, dejando plasmados cómo tiene sus sentimientos a flor de piel por que llegue el gran día.

Asimismo, la ex Combate aseguró que, si bien es lógico que su compañero de vida se encuentre así, todo está digitado al detalle. “Fabi está nervioso, pero todo marcha bien”, escribió al pie del posteo. “Yo tengo unos nervios que no aguanto más”, exclamó Cubero mientras caminaba por la alfombra que lo llevaba hacia la pista de baile.

Allegra Cubero, Fabián Cubero y Mica Viciconte | Instagram

Allegra Cubero se prepara para la Alli´s Fest

Los XV de Allegra se convirtieron en un verdadero suceso mediático. Ante el enfrentamiento con Nicole Neumann, ahora es el turno de Fabián Cubero de ser él quien agasaje a su segunda hija. En este marco, el detrás de escena cumple un papel crucial para la pareja debido a los contratos que tienen con los encargados de organizar la fiesta de 15.

A pesar de las duras críticas que recibieron por hacer “canje” con un día tan particular en su familia, Cubero y Viciconte hicieron caso omiso y siguieron avanzando con el reality familiar que tiene a la adolescente como eje central. “Yo estoy muy ansiosa por que llegue el día y que salga todo perfecto”, reveló la joven quinceañera en un diálogo que mantuvo con la especialista en eventos de estas características. En esta línea, confirmaron que tanto el vestido, la ambientación, el traje del papá, la canción con la que va a entrar y todo lo que concierte al pequeño Luca.

En medio de la expectativa y la emoción que rodean uno de los momentos más especiales en la vida de su hija, Fabián Cubero se prepara para celebrar a lo grande los 15 años de Allegra. A pocos días de la esperada Alli’s Fest, el exfutbolista dejó ver su costado más sensible y compartió detalles de la organización del evento, que promete ser una noche inolvidable marcada por el amor de sus seres queridos, los nervios y una producción a la altura de una verdadera fiesta de ensueño.

NB