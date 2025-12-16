Así fue el primer beso de Ángela Torres y Marcos Giles: "Ahora a fingir demencia"

En medio de la transmisión de LUZU de este martes 16 de diciembre, Ángela Torres y Marcos Giles se dieron su primer beso en vivo y enloquecieron a sus fanáticos, que desde hace meses especulan con un posible romance entre ellos. El momento ocurrió durante el programa Nadie dice nada y generó una inmediata repercusión en redes sociales.

Así fue el primer beso de Ángela Torres y Marcos Giles: el video

Marcos Giles y Ángela Torres sorprendieron a sus seguidores al protagonizar un apasionado beso en plena transmisión en vivo. Todo sucedió en el marco de un casamiento ficticio, dirigido por el youtuber Davo Xeneize, como parte de una divertida puesta en escena del ciclo de LUZU.

En “La ficción de Davo”, la actriz estaba a punto de dar el “sí, quiero” con uno de sus compañeros cuando apareció “El Mito”, quien aseguró oponerse a la unión. Tras un divertido ida y vuelta entre los integrantes del sketch y el personaje de “Margiela”, la escena culminó con un beso que dejó sin palabras a la mesa del programa, especialmente a Nicolás Occhiato y Momi Giardina, y encendió aún más las versiones que circulan desde hace semanas.

Ángela Torres y Marcos Giles

Hace al menos tres meses, Ángela Torres y Marcos Giles vienen siendo vinculados sentimentalmente. Si bien nunca confirmaron públicamente una relación, distintas apariciones juntos, salidas compartidas y gestos de complicidad alimentaron las especulaciones. El beso en vivo no hizo más que avivar el entusiasmo de sus seguidores.

El video no tardó en viralizarse y generó todo tipo de comentarios. Entre ellos, se destacó la reacción de Gloria Carrá, mamá de la cantante, quien escribió con humor en el posteo de LUZU: “¡Por favor! ¿Cómo no estuve ahí?”.

Minutos después, fue la propia Ángela Torres quien se refirió indirectamente al revuelo con una historia de Instagram. “Ahora a fingir demencia y seguir grabando el clip de Vértigo camino al ensayo del Coliseo del viernes. Ya no entiendo nada”, escribió la actriz, sin confirmar el romance, pero dejando en claro que el momento no pasó desapercibido para nadie.

Quién es Marcos Giles, el influencer que besó a Ángela Torres en vivo

Conocido en redes como "El Mito", Marcos Giles es un creador de contenido y comunicador argentino que viene ganando terreno en el mundo digital. Su estilo cercano y espontáneo le permitió consolidar una comunidad de más de 800.000 seguidores en Instagram, donde comparte videos de humor y estilo de vida.

Marcos Giles

En televisión digital, Giles forma parte del equipo de Nadie Dice Nada en Luzu TV, además de co-conducir Algo Va a Picar, un ciclo de la misma señal. Su versatilidad en la pantalla, lo posicionó como una figura emergente dentro del entretenimiento argentino, combinando su presencia en redes con participaciones en programas que atraen a una audiencia joven y en crecimiento.

En cuanto a su relación con Ángela Torres, desde hace más de tres meses que el joven platense intenta captar su atención. Desde ir a LUZU disfrazado de oso hasta colgar un pasacalles y acompañarla al show de Shakira, donde fue telenero, Marcos Giles demostró que está dispuesto a todo con tal de conquistarla.