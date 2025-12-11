Ángela Torres arremetió sin filtro contra Guido Suller: “Estaba riéndose de mi cuerpo. Tengo desorden alimenticio”

Ángela Torres es una de las jóvenes celebridades que están en tendencia, gracias a su carisma y su amor por la música. En los últimos meses, se volvió de las más escuchadas y seguidas en las redes sociales, sobre todo destacando todo su talento y recordando el camino que pasó hasta llegar acá. Es así como volvió a hablar de unas duras críticas contra su cuerpo que Guido Suller tuvo, cuando ella aún tenía 18 años. Sin dudarlo, arremetió contra el mediático y dejó tajante su opinión.

Ángela Torres fue sin filtro contra Guido Suller: “Estaba riéndose de mi cuerpo. Tengo desorden alimenticio”

Ángela Torres recordó su camino musical y actoral en una entrevista con María Laura Santillan para Infobae. Durante años, ella construyó su fama en la televisión argentina, donde recibió amor y críticas por igual. Sin embargo, reveló que hubo un momento en el que recibió fuertes comentarios sobre su cuerpo, lo que llevó a que tuviera muchos problemas al respecto. "Tengo mucho desorden alimenticio y muchos mambos sobre eso. Tiene que ver con que, desde chiquita, se habló de mi cuerpo públicamente y eso me hizo sentir vulnerable y muy expuesta", expresó.

De esta manera, reveló que recuerda cuando Guido Suller se rió de ella, y cómo le dolió. "En plena adolescencia, con 17 años, me acuerdo de que una vez estaba sola en mi casa, prendí la televisión y, en Mirtha Legrand, se estaban riendo de mi cuerpo varias personas en la mesa; puntualmente dos, pero eran varios. Me decían que era enana, gordita, que no era estilizada. Te mando un beso, Guido. Acá está la gordita no estilizada", cerró la cantante, apuntando que las críticas no habían llegado a lastimarla y la habían ayudado a crecer.

Así fue el show telonero de Ángela Torres para Shakira

Ángela Torres creció como una de las cantantes teens más elegidas de los últimos meses. Su talento llevó a que fuera telonera de Shakira, durante sus shows en el Estadio Vélez en la Argentina. A las 19:30, salió al escenario en medio de la ovación, y cantó varias canciones de su disco No me olvides, que también lo presentará en su Gran Rex. En todo momento, se mostró agradecida por el recibimiento de las personas y aseguró que el show sería todo lo que ellos soñaron.

En sus redes sociales, no duda en compartir los mejores momentos, sobre todo ahora con todos los triunfos que logró con su último disco. Ángela Torres es de las famosas que hacen públicos sus pensamientos y los problemas a los que se enfrentó a lo largo de su vida. Es así como decidió responderle a Guido Suller, quien apuntó contra ella por su físico, cuando aún era una niña. La cantante se mostró segura en un presente lleno de eventos importantes y crecimiento musical.

