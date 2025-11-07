Ángela Torres contó a que edad abandonó el colegio y generó gran repercusión

Ángela Torres contó a qué edad abandonó el colegio y generó gran repercusión al compartir detalles de su recorrido educativo. La confesión se dio mientras hablaba sobre momentos típicos de la vida escolar. Su relato incluyó referencias a su adolescencia y comentó su intención de retomar su formación.

Ángela Torres habló de su adolescencia y reveló cuándo dejó el colegio

Ángela Torres reveló a qué edad dejó el colegio y generó gran repercusión al compartir aspectos de su trayectoria académica. La declaración surgió en medio de una conversación sobre experiencias escolares cotidianas. En su relato, hizo mención a etapas de su juventud y expresó su interés en retomar los estudios en algún momento.

Ángela Torres

Durante el programa de Nadie dice Nada (Luzu TV), la cantante sorprendió a todos sus compañeros al revelar, de manera espontánea, que no terminó el colegio. La confesión se dio mientras el equipo hablaba sobre la posibilidad de organizar un viaje de egresados a Bariloche para Santi Talledo, quien terminó el secundario en 2025.

“Yo no me voy a recibir, pero me prendo como loca al viaje de egresados”, comentó Ángela Torres, generando comentarios entre sus compañeros. “No, no, no podés viajar si no terminás el colegio”, agregó Nico Occhiato al escucharla. La noticia sorprendió a todos, quienes no dudaron en consultarle a qué edad dejó el colegio.

Ante la consulta, la actriz respondió sin rodeos: “No, es una parafernalia”. Luego, agregó: “Amor, yo debo como cuatro años”. La sinceridad con la que lo dijo sorprendió a todos en el estudio, y el momento se volvió uno de los más comentados. “Sería muy triste que me dejen afuera del viaje de egresados”, bromeó.

Ángela Torres reveló su intención de terminar el colegio

En la misma línea, Ángela Torres comentó que dejó el colegio a los 15 años, por lo que debe varios años: “Debo como cuatro años”. La sorpresa de sus compañeros creció, pero no evitó que Santi Talledo redoble la apuesta y le diga que si no termina, no puede viajar con el resto: “No venís a Bariloche”.

Por otro lado, un productor del programa habló de la posibilidad de que retome los años que le faltan. “Hay un plan y en un año lo podés terminar”, comentó. A su vez, Nico Occhiato le consultó a la cantante si le interesaría hacer el curso. “Sí, obvio. Mal, mal, mal. De hecho, empecé maestra particular”, bromeó la artista con el conductor.

Ángela Torres

Ángela Torres contó a qué edad abandonó el colegio y generó gran repercusión al compartir una experiencia personal vinculada a su etapa escolar. Su relato, enmarcado en una conversación con sus compañeros de Luzu TV, permitió conocer aspectos de su recorrido educativo y las decisiones que tomó en ese momento.

VDV