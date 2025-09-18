El inesperado pedido de Leandro Paredes a Ángela Torres que involucra a Marcos Giles

Tras el escandaloso rumor que lo vinculó a Evangelina Anderson, Leandro Paredes sorprendió a todos al hacerle una impensada propuesta a Ángela Torres. El futbolista de la Selección Argentina le pidió a la actriz que le acepte una cita a su amigo, Marcos Giles.

El pedido de Leandro Paredes a Ángela Torres

Desde hace unas semanas, Marcos Giles y Ángela Torres protagonizan una nueva novela en el streming. Es que el influencer invitó en varias oportunidades a la actriz a salir y no había tenido respuesta. Finalmente, esta semana ella aceptó la cita pero las cosas no salieron como esperaban.

Ángela Torres

En ese marco, Leandro Paredes sorprendió a todos con una increíble propuesta para la cantante. El futbolista de la Selección Argentina grabó un video y le pidió a Ángela que por favor le diga que sí a un nuevo encuentro con "El Mito".

"Quería pedirle a Angelita que por favor le dé una oportunidad más a mi amigo, sé que él va de canchero pero es medio ‘gon...’, te pido por favor que le des una oportunidad más", dijo el jugador de Boca, provocando un estallido de aplausos en Algo va a picar (Luzu).

El divertido pedido de Paredes no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los seguidores de Ángela y de “El Mito” opinaron sobre el posible romance. Mientras tanto, la actriz aún no dio una respuesta definitiva, por lo que todos esperan saber si finalmente le dará una nueva oportunidad a Marcos Giles o si la historia quedará en una simpática anécdota con el sello del campeón del mundo.

Qué pasó entre Marcos Giles y Ángela Torres

Desde hace unas semanas que Marcos Giles insistía con invitar a Ángela Torres a salir, aunque hasta ahora no había tenido suerte. Sin embargo, la actriz finalmente aceptó y el martes por la noche se concretó el esperado encuentro. Lejos de lo que imaginaban los fanáticos, la cita no terminó de la manera soñada y dejó más dudas que certezas sobre el futuro de esta incipiente historia.

El miércoles pasado, en Nadie dice nada (Luzu), Nicolás Occhiato les pidió a los integrantes del programa que levanten la mano los que se habían besado la noche anterior. En medio de las especulaciones, la actriz rompió el silencio: "Lamento decepcionar a un país, pero no hubo beso. No hubo un beso, lo otro menos". Por su parte, Marcos Giles también aseguró que no le fue de la mejor manera y mantiene la esperanza de revertir la situación.

Ángela Torres y Marcos Giles

Con gestos románticos que incluyeron flores y hasta un disfraz de oso, Marcos Giles intentó conquistar a Ángela Torres, pero por ahora la historia parece no avanzar como sus seguidores soñaban.