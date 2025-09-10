En medio de rumores de romance, Ángela Torres apuntó contra Marcos Giles: “Da vergüenza por vos”

En las últimas semanas, la relación entre Ángela Torres y Marcos Giles ha sido sumamente comentada entre los fanáticos, quienes no dejan de “shippearlos” en redes sociales. La química entre ambos, sumada a sus apariciones conjuntas, generó comentarios sobre una posible relación más allá de la amistad.

En ese contexto, durante la transmisión de Nadie Dice Nada, Giles sorprendió a todos al irrumpir en el estudio disfrazado de oso, un gesto inesperado hacia la artista que rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas digitales.

La inesperada sorpresa de Marcos Giles a Ángela Torres

La aparición de Marcos Giles disfrazado era imposible de pasar por alto. Y es que además del traje, el streamer llevaba oculto un ramo de flores que entregó a Ángela Torres. El estudio estalló en aplausos y gritos, mientras en redes sociales muchos interpretaron el gesto como una confirmación de romance. Frases como “El ship es real” o “Ya está, son novios” se multiplicaron en X e Instagram.

Sin embargo, la reacción de la cantante marcó otro matiz. Aunque Ángela Torres se mostró sorprendida, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar a Giles por sus coqueteos previos con Lucila “La Tora” Villar. “Que vengas acá vestido de oso, me des flores y después yo tener que entrar a YouTube y ver ‘Marquitos y La Tora’... Es una paja. Da vergüenza por vos, es para hacerte quedar bien a vos”, lanzó la cantante.

¿Quién es Marcos Giles? El supuesto nuevo interes romántico de Ángela Torres

Conocido en redes como El Mito, Marcos Giles es un creador de contenido y comunicador argentino que viene ganando terreno en el mundo digital. Su estilo cercano y espontáneo le permitió consolidar una comunidad de más de 375.000 seguidores en TikTok, donde comparte videos de humor y estilo de vida.

En televisión digital, Giles forma parte del equipo de Nadie Dice Nada en Luzu TV, además de co-conducir Algo Va a Picar, un ciclo de la misma señal. Su versatilidad en la pantalla, lo ha posicionado como una figura emergente dentro del entretenimiento argentino, combinando su presencia en redes con participaciones en programas que atraen a una audiencia joven y en crecimiento. Lo ocurrido junto a Ángela Torres refleja no solo su costado más extrovertido, sino también el interés que despierta su vida personal entre seguidores y medios de espectáculos.