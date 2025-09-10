Así son Jazmín y Amapola, las hermanas menos conocidas de Ámbar de Benedictis

Jazmín y Amapola, las hermanas menos conocidas de Ámbar de Benedictis, viven su adolescencia en un contexto familiar marcado por la música y la tranquilidad. Hijas de Juan de Benedictis y Araisa Courlaender Parrilla, las adolescentes mantienen un bajo perfil con apariciones esporádicas junto a la joven modelo.

Jazmín y Amapola, las hijas de Juan de Benedictis expareja de Juana Viale

Jazmín y Amapola, las hermanas menos conocidas de Ámbar de Benedictis, atraviesan la adolescencia en un entorno familiar ligado al arte. Nacidas del vínculo entre Juan de Benedictis y Araisa Courlaender Parrilla, las jóvenes se desarrollan lejos de la exposición pública, con presencia ocasional en momentos compartidos con la hija de Juana Viale.

Ámbar, Juan, Jazmín y Amapola de Benedictis

A diferencia de la joven modelo, las hermanas de 16 y 12 años comparten con su padre una rutina vinculada a la música y la educación, en un ambiente que prioriza la contención y el desarrollo personal. Aunque no suelen aparecer en eventos públicos ni en medios, forman parte activa de la vida familiar del actor.

Cabe destacar que Juan de Benedictis, hijo del reconocido cantautor Piero, se convirtió en padre por primera vez en 2003, cuando nació Ámbar de Benedictis. Años más tarde, junto a Araisa Courlaender Parrilla, formó una nueva familia tras el nacimiento de Jazmín y Amapola, quienes aparecen esporádicamente en fotos junto a su padre y hermana.

Juan y Jazmín de Benedictis

Las pocas imágenes que se conocen de las adolescentes, fueron compartidas por su padre en momentos puntuales, como cumpleaños o celebraciones familiares. En 2023 se los vio juntos en la cancha de River Plate, disfrutando de una jornada en familia. También trascendieron fotos del Día del Padre, en las que la hija de Juana Viale pasó el día con sus hermanas y el músico.

Jazmín, la mayor de las dos hermanas, está cursando los últimos años del colegio secundario. En reiteradas ocasiones, se la vio acompañando a su padre en actividades vinculadas a la música, y aunque no se confirmó si seguirá los mismos pasos que Juan de Benedictis, crece en un ambiente donde el arte forma parte de lo cotidiano. Por su parte, Amapola, la pequeña de 12 años, también participa de esta dinámica, con rutinas que combinan estudio, tiempo libre y momentos compartidos en familia.

Ámbar, Jazmín y Amapola de Benedictis

Aunque Ámbar de Benedictis tiene una presencia más visible por su vínculo con el mundo del espectáculo y del modelaje, mantiene contacto con las adolescentes y comparte a diario celebraciones junto a ambas. La dinámica con las jóvenes construye desde lo cotidiano, sin gestos públicos ni declaraciones, pero con vínculos que se sostienen desde el cariño.

Araisa Courlaender Parrilla, madre de Jazmín y Amapola, mantiene una vida reservada. Su vínculo con Juan de Benedictis se consolidó años después de la separación del músico con Juana Viale, y juntos formaron una familia que prioriza la privacidad, manteniéndose alejados de las cámaras.

Juan y Jazmín de Benedictis

Jazmín y Amapola, las hermanas menos conocidas de Ámbar de Benedictis, forman parte de una historia familiar que se desarrolla con naturalidad y bajo perfil. En un entorno marcado por la música y la vida cotidiana, las adolescentes transitan su crecimiento acompañadas por Juan de Benedictis y Araisa Courlaender Parrilla, sus padres, y conectadas con su hermana mayor desde un lugar íntimo.

VDV