Así está hoy Juan de Benedictis, el padre de Ámbar de Benedictis y ex de Juana Viale

Juan de Benedictis, hijo del reconocido cantante Piero, se convirtió en padre a los 27 años cuando nació Ámbar, su hija con Juana Viale. La relación de la pareja fue breve pero intensa, y aunque se separaron antes del nacimiento de la niña, ambos lograron mantener una comunicación respetuosa y cercana para la crianza de Ámbar.

Juana Viale

Actualmente, Juan, ex pareja de Juana Viale lleva una vida tranquila centrada en la música y en su familia. Formó la banda Trío Ibarburu, dirige su propio estudio musical y da clases de guitarra. Su perfil bajo le permite mantener la privacidad de su hogar y ofrecer a sus hijas un ambiente estable y seguro, mientras continúa desarrollando proyectos artísticos propios.

Carrera musical de Juan de Benedictis

La trayectoria de Juan de Benedictis se destaca por su compromiso con la música. Además de liderar Trío Ibarburu, combina su faceta artística con la enseñanza del instrumento, transmitiendo su conocimiento a nuevos músicos. Su estudio le permite desarrollar proyectos de producción y composición, consolidando su carrera en el ámbito local, sin recurrir a la exposición mediática.

Juan de Benedictis

Su pasión por la música va de la mano con un estilo de vida ordenado y discreto. A través de su trabajo busca no solo el desarrollo profesional sino también la posibilidad de compartir su experiencia con sus hijas, quienes crecen rodeadas de arte y disciplina musical, manteniendo un equilibrio entre la vida familiar y los proyectos artísticos de su padre.

La actualidad de Juan de Benedictis

Más allá de su carrera, Juan de Benedictis prioriza la relación con su familia. Mantiene un vínculo cercano con Ámbar, su hija mayor, y con sus otras dos hijas, Jazmín y Amapola, fruto de su relación con la venezolana Araisa Courlaender Parrilla. La convivencia y la crianza de sus niñas se organizan de manera equilibrada, con un enfoque en ofrecerles contención, educación y un ambiente seguro.

Juan de Benedictis

En el plano personal, Juan de Benedictis mantiene una relación estable con Araisa Courlaender y continúa disfrutando de un estilo de vida bohemio y tranquilo. Aunque su nombre suele vincularse a la fama de su familia, él elige resguardar su privacidad y evitar la exposición pública, consolidándose como un referente de equilibrio entre su vida personal y profesional, demostrando que es posible combinar la notoriedad familiar con la discreción.