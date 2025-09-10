Juanita Tinelli estuvo viviendo meses complicados, por lo que decidió refugiarse en sus seres queridos. Tras diversas semanas de trabajo, y luego de su separación de Camilo Castagnola, la hija de Marcelo Tinelli decidió pasar unos días con amigos en Miami, donde comenzó a ser protagonista de rumores de romance. Finalmente, en las últimas horas, decidieron confirmar su amor y comienzo de relación con Bautista Cuiña, con quien compartieron destino turístico.

Las primeras fotos de Juanita Tinelli con su nuevo romance

Juanita Tinelli confirmó su separación de Camilo Castagnola, a comienzos de junio del 2025, tras cinco meses de relación oficial. Ninguno de los dos protagonistas dieron a conocer los motivos por los que llevaron adelante esta decisión, y ella se refugió en su familia y en su trabajo como modelo. Sin embargo, en este contexto, comenzaron a salir rumores sobre una posible nueva relación con el hijo de un empresario, que finalmente dio a conocer en su cuenta de Instagram a través de sus primeras imágenes juntos.

Se trata de Bautista Cuiña, el hijo de un empresario, estudiante de Administración de Empresas y de bajo perfil, por el contrario de su novia. La pareja mostró algunas señales de su unión en un viaje a Estados Unidos, y algunos allegados de ellos confirmaron la relación que habría comenzado hacía un par de meses. Sin embargo, en sus cuentas de Instagram, se mostraban discretos y no revelaban fotografías juntos. Finalmente, cada uno publicó una en sus historias para oficializar la relación.

En ambas se los puede ver en situaciones íntimas, ya sea abrazándose frente al espejo, como acompañándose en paseos románticos. Muchos usuarios destacaron que la hija de Marcelo Tinelli sonreía y mostraba una actitud alegre tras haber conocido al joven, y las primeras imágenes se viralizaron rápidamente. Por su parte, en la historia que compartió Bautista, él no dudó en etiquetarla y agregarle un corazón blanco al lado de su nombre, mientras ambos sonríen a la cámara, confirmando su complicidad.

Las primeras fotos de Juanita Tinelli y su nuevo novio, Bautista Cuiña

De esta manera, Juanita Tinelli volvió a darse una oportunidad en el amor, esta vez de la mano de Bautista Cuiña, un joven de bajo perfil e hijo de un empresario argentino. Si bien ambos mantienen la relación en la intimidad, no dudaron en contarle a sus seguidores que estaban juntos. Tras unos meses de refugiarse en su familia por haber pasado un mal momento personal, la hija de Marcelo Tinelli se la jugó por el romance una vez más.

