Eva Bargiela y Cami Homs muestran las 2 versiones de los tapados furry, el boom de la temporada

Eva Bargiela y Cami Homs apostaron por el abrigo que todos quieren tener este otoño invierno: el tapado furry. Cada una con su estilo, eligió esta prenda y mostró su versatilidad cautivando así a los miles de seguidores que poseen en redes sociales.

Eva Bargiela y Cami Homs se sumaron a la tendencia furry

Los tapados de piel volvieron a convertirse en una de las piezas estrella de la temporada 2026. Por esta razón, Eva Bargiela y Cami Homs eligieron este ítem fashionista aunque en versiones distintas. Con estas dos apuestas, las modelos demostraron cómo esta prenda puede adaptarse a diversos estilos y cautivaron a sus seguidores.

Por un lado, Eva Bargiela eligió una versión clásica y elegante del tapado furry, apostando por una estética refinada y atemporal. La influencer lució la pieza en su tamaño corto, más precisamente a la cadera, como protagonista absoluta de su outfit y la combinó con un vestido negro, una fórmula infalible que nunca pierde vigencia en el universo fashion.

Eva Bargiela

El contraste entre la textura voluminoso del abrigo y la sobriedad del vestido generó una combinación sofisticada, ideal para eventos nocturnos o salidas en días fríos. Además, el negro reforzó la elegancia del look y permitió que el tapado se llevara toda la atención.

La elección de Eva Bargiela se alineó, sin dudas, con una de las grandes corrientes de esta temporada: los abrigos de inspiración old Hollywood, con siluetas envolventes y una fuerte presencia glamorosa. Este tipo de diseños regresó con fuerza gracias al revival de las estéticas vintage y al auge de los looks que combinan lujo silencioso con guiños retro.

Cami Homs, por su parte, mostró la versión más moderna y urbana de esta tendencia. La modelo apostó por un tapado de piel fusionado con un conjunto sastrero contemporáneo, logrando una mezcla entre elegancia clásica y actitud fashionista.

La ex participante de Bake Off Argentina sumó el abrigo furry largo sobre un conjunto moderno, una combinación que pisa fuerte este invierno porque rompe con la idea tradicional de usar tapados únicamente en looks formales. De esta manera, el outfit adquirió una impronta más relajada y cool, ideal para el street style actual.

Cami Homs

La mezcla entre la sastrería estructurada y la suavidad del tapado confirmó que las prendas de piel sintética pueden convivir perfectamente con piezas minimalistas y urbanas. Además, el estilismo de Cami Homs reflejó una de las claves de la temporada: mezclar texturas para elevar cualquier look básico.

Ambas dejaron en claro que el tapado de piel es mucho más que un abrigo para combatir el frío. Esta temporada, la pieza se consolida como un statement fashion capaz de adaptarse a distintas personalidades y estilos. De esta manera, Eva Bargiela y Cami Homs mostraron las 2 versiones de los tapados furry, el boom de la temporada.

Tapados furry: la tendencia que conquista este otoño invierno 2026

El tapado de piel, conocido como "furry", volvió a ocupar un lugar central este año y se consolidó como una de las prendas más buscadas de la temporada. Con inspiración en la estética vintage y el glamour de décadas pasadas, este abrigo regresó renovado en versiones que combinan sofisticación, glamour y mucha personalidad.

Esta temporada, el tapado furry se reinventó con una impronta más moderna y versátil. Tal es así que se lleva tanto en estilismos elegantes como en combinaciones urbanas con jeans, sastrería oversize, leggings o incluso prendas deportivas, logrando un contraste que domina el street style internacional.

Asimismo, las nuevas versiones de este diseño apuestan por siluetas amplias, cortes relajados y diseños que priorizan la comodidad sin resignar estilo. En tonos neutros como negro, marrón, beige o gris, estas prendas funcionan como aliados perfectos para construir looks atemporales y enfrentar las bajas temperaturas.