Pampita y Agustina Cherri apuestan a vestidos tornasolados con el color furor de la temporada

La moda de las nuevas temporadas adoptan nuevas ideas y viejas tendencias para armar los favoritos de las celebridades. Las estampas y los colores oscuros son los que se mantienen fijos, con algunas modificaciones para adoptar originalidad en las prendas. En un importante evento fashionista, Pampita y Agustina Cherri observaron cuáles son algunos de los adelantos y coincidieron con los vestidos tornasolados con el color furor de la temporada.

Pampita y Agustina Cherri coincidieron en un evento de moda

El mocha mousse: la tendencia que se mantiene en el 2026

1 El vestido con cinturón de Pampita

Pampita es una de las modelos más importantes de la Argentina. Ella es el rostro de diversas marcas internacionales, y busca un estilo timeless elegante, perfecto para usarlo en diferentes eventos. Es así como, para un atardecer rodeada de moda, se arriesgó a buscar un look disruptivo. El mismo se trataba de un vestido ceñido al cuerpo, con escote en V, volviendo a poner en las tendencias el mocha mousse, el elegido por Pantone para el 2025. El mismo se destacaba por un estampado tornasolado, con dibujos arabescos, y lo cerró con un cinturón doble de tachas que marcaba su cadera.

2. El slip dress de Agustina Cherri

Agustina Cherri es una de las actrices más queridas por los usuarios de las redes sociales, y que mostró su pasión por la moda desde el primer día. En la actualidad, es una influencia fashionista de importancia, que redefine la sensualidad desde una perspectiva más elegante. Es así como participó del mismo evento que Pampita, y apostó por el estampado tornasolado. Con un slip dress tendencia, de una tonalidad mocha mousse, mostró como el animal print puede ser original, si se lo usa como estampa brillosa. Para cerrar su estilo picante, optó porque la prenda tenga un tajo en la pierna, que encendió a sus seguidores.

El vestido tornasol y mocha mousse de Agustina Cherri

Tanto Pampita como Agustina Cherri demostraron que el vestido con estampado tornasolado es la nueva tendencia original, para marcar una búsqueda elegante de las prendas, sin perder el amor por los dibujos arabescos. Además, demostraron que, a pesar de la aparición del nuevo color Pantone 2026, el mocha mousse llegó para quedarse entre las celebridades, y con el comienzo de nuevas temporadas. Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en halagar a la modelo y la actriz respecto a sus elecciones, y marcaron las similitudes y diferencias entre ambas. Mientras que Carolina Ardohaín fue por un ceñido al cuerpo, digno de una sensualidad timeless, Agustina Cherri se la jugó por el slip dress, inspirado en la lencería, para buscar comodidad en la elegancia.

