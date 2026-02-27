Así es la novedosa mecedora que eligió Rocío Marengo para su hijo

Rocío Marengo compartió un dulce posteo con su hijo Isidro Fort y causó mucha ternura en sus seguidores de las redes sociales. La artista dejó ver un momento de pura conexión con su pequeño. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la mecedora que forma parte de los elementos que compró para que él pudiera descansar y entretenerse con total comodidad.

Rocío Marengo subió un adorable video junto a su hijo y un detalle no pasó desapercibido

A dos meses del nacimiento de su hijo, Rocío Marengo comparte con sus seguidores cada experiencia de esta nueva etapa. En las últimas horas, la modelo mostró a través de sus historias de Instagram la novedosa mecedora que eligió para Isidro, fruto de su relación con Eduardo Fort, y su estética llamó la atención.

Si bien en el video que subió buscaba retratar un instante repleto de amor y alegría junto a su bebé, los usuarios quedaron cautivados al notar la moderna mecedora con diseño curvo. En el clip, se la puede ver a Rocío Marengo sentada en el piso, sonriente y completamente compenetrada mirando a Isidro, que descansa en esta especie de butaca para los más pequeños.

Rocío Marengo y su hijo Isidro

Además, se observa al pequeño vestido con un conjunto claro y sujeto con arnés de seguridad, mientras hace contacto visual con su mamá. A los pocos minutos, la filmación cosechó una lluvia de "likes" y halagos para el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort. Asimismo, muchas futuras mamás quisieron saber las características y el valor de la mecedora.

Diseño funcional y automático: Rocío Marengo mostró la mecedora que eligió para su hijo Isidro

Rocío Marengo se interiorizó sobre las últimas tendencias en puericultura y accesorios para bebés, siempre atenta a incorporar opciones modernas y funcionales en esta nueva etapa como mamá. Desde el nacimiento de Isidro, se mostró interesada en elegir productos que combinen diseño, confort y estimulación temprana, priorizando tanto la comodidad de su hijo como la practicidad en la rutina diaria.

Rocío Marengo y su hijo Isidro

Por esta razón, no dudó en adquirir una mecedora de estética minimalista en tonos neutros y con una estructura ergonómica. La misma también es acolchada, lo que permite adaptarse al cuerpo del bebé y un mejor descanso, y posee un sistema de balanceo suave que acompaña el movimiento natural, ideal para relajar y entretener a los niños de 0 a 6 meses de edad. De acuerdo al sitio donde lo compró Rocío Marengo, su valor es de $1.059.999 y puede comprarse en cuotas.

Tal como se puede ver en el clip, la mecedora contiene en la parte superior una barra con pequeños juguetes colgantes en forma de animales que estimulan la vista e imaginación. Sin dudas, la conductora no solo comparte su rutina como mamá primeriza, sino también los detalles prácticos y modernos que eligió para acompañar el crecimiento de su primogénito.

En resumen, así es la novedosa mecedora que eligió Rocío Marengo para su hijo Isidro, de dos meses, la cual despertó la curiosidad de sus seguidores por saber más sobre este elemento esencial para los primeros meses de vida de los bebés.