La historia desconocida de Ricky Sarkany con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo que comenzó con un insólito mensaje

Ricky Sarkany sorprendió al contar una anécdota que hasta ahora había mantenido en secreto. Invitado a Perros de la Calle, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play, el diseñador recordó el insólito mensaje que recibió hace algunos años y que tenía como protagonista nada menos que a Lionel Messi.

La increíble anécdota de Ricky Sarkany con Lionel Messi: "Hola, soy Leo"

Por primera vez, Ricky Sarkany reveló los detalles del llamado de Lionel Messi que, en principio, creyó que era una broma. Entre risas, el zapatero le contó a Andy Kusnetzoff cómo comenzó su relación con el capitán de la Selección argentina y Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

“Me llega un mensaje que me decía: ‘Hola, Ricky, soy Leo. A mi mujer le gustan los zapatos, a la mujer de Luis también’”, relató. Del otro lado del teléfono estaba el delantero del Inter de Miami, pero el diseñador no le creyó.

Convencido de que se trataba de una broma, respondió: “Perdoná, estoy manejando”. Dos semanas después, el mensaje volvió a llegar. “Era totalmente imposible”, explicó, comparando la situación con que lo llamara Elon Musk para llevar el programa de Andy a SpaceX. Incluso le consultó a Carlos Tévez, un amigo en común del astro, para chequear el número y le confirmaron que no era el habitual de Lionel Messi. Con esa información, terminó de convencerse de que era un chiste.

Sin embargo, el tiempo le demostraría lo contrario. Días después, solo en su oficina y movido por la curiosidad, decidió devolver la llamada. Del otro lado atendió Antonela Roccuzzo. “Nunca imaginé que podía no ser el de Leo, pero ser el de Antonela”, reconoció.

Lo cierto es que ese llamado no quedó en una simple anécdota. Durante los años en que Leo Messi y Luis Suárez jugaban en el FC Barcelona, Antonela y Sofía Balbi apostaron fuerte a la moda y abrieron un local de Ricky Sarkany en Barcelona. El proyecto se convirtió en un punto de referencia para las amantes del calzado de lujo y consolidó el vínculo entre el diseñador argentino y el círculo íntimo de los futbolistas.

Ricky Sarkany con Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi

Lejos de la incredulidad inicial, Ricky Sarkany hoy lo recuerda como un regalo del destino. “Cuánta gente puede haber tenido el privilegio de que se abre el cielo y con la mano te diga: ‘Vos, sí, te quiero’”, reflexionó emocionado. Una historia que mezcla intuición, sorpresa y el poder de una llamada inesperada que terminó marcando un capítulo inolvidable en su carrera.