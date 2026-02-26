El nuevo romance de Alberto Fernández con una exdiputada del PRO: "Se conocen hace 20 años"

El nombre de Alberto Fernández vuelve a acaparar la atención de todos los medios, pero esta vez lejos de los tribunales y de los debates políticos. La bomba la lanzó Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece). Según reveló, el exmandatario estaría viviendo un romance “profundo y comprometido” con Anabella Hers Cabral, abogada y exdiputada vinculada al PRO.

“La persona que está muy enamorada, muy comprometida con su pareja, como nunca antes, es el señor Alberto Fernández”, afirmó la periodista al aire, y agregó un dato que sorprendió: “Se conocen hace 20 años”.

La historia, siempre según su versión, comenzó mucho antes de que Alberto Fernández llegara a la Casa Rosada. Ambos habrían compartido espacios de militancia cuando los dos se identificaban con el peronismo. Con el tiempo, cada uno tomó su propio rumbo político, pero el vínculo —dice Iglesias— nunca se cortó del todo.

Un vínculo que se afianzó tras la separación de Fabiola Yáñez

El romance habría tomado forma definitiva después de la separación de Fabiola Yáñez, quien denunció al expresidente y se instaló en España junto a su hijo. En ese contexto personal y judicial complejo, Fernández habría retomado el contacto más frecuente con Hers Cabral.

Fernanda Iglesias fue más allá y habló incluso de convivencia. Según contó, la exdiputada dejaría su casa en Belgrano para mudarse a Puerto Madero, donde reside el exmandatario. “Sería como un casamiento”, graficó la periodista, al describir una etapa de mayor formalidad en la pareja y un proyecto que incluiría la dinámica familiar con el hijo menor de Fernández.

El tema sentimental del exjefe de Estado no es menor si se tiene en cuenta que, meses atrás, Yáñez había dejado entrever en una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV) que durante la relación hubo sospechas de terceros en discordia. “Engañó a un montón de gente”, lanzó entonces, en una frase que resonó fuerte y alimentó versiones.

Quién es Anabella Hers Cabral, la nueva pareja de Alberto Fernández

Anabella Ruth Hers Cabral tiene 55 años, es abogada y cuenta con trayectoria en la política porteña. Fue diputada por el PRO —en un armado que generó comentarios por su pasado peronista— y actualmente se desempeña como directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

De bajo perfil mediático, evitó confirmar abiertamente el romance, aunque sus respuestas dejaron la puerta entreabierta. En un intercambio de mensajes difundido por Iglesias, sostuvo: “Con el expresidente nos conocemos hace más de 20 años y en estos momentos ingratos e injustos que él le toca vivir nos vemos más frecuentemente”.

Anabella Hers Cabral

Ante la consulta directa sobre si es su novia, respondió con cautela: “Ya te dije todo lo que tengo para decir”. Y en otro tramo aclaró: “Somos amigos hace muchísimos años y nunca dejamos de relacionarnos”.

Mientras Alberto Fernández atraviesa un presente judicial delicado y un rol político mucho más reservado que en sus años de gestión, su vida privada vuelve a quedar bajo la lupa. Esta vez, con una historia que —según quienes la siguen de cerca— no empezó ahora, sino hace dos décadas.

AM