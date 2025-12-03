Elina Costantini y una tierna producción de fotos junto a su hija, Kahlo

Elina Costantini y su esposo Eduardo Costantini construyen un capítulo propio, tejido con sensibilidad estética y una intimidad luminosa. Allí, entre viajes, inauguraciones y proyectos que conectan Buenos Aires con el mundo, crece Kahlo Milagro, la hija que llegó para redefinirlo todo con su presencia tierna e inesperadamente poderosa y que acaba de cumplir once meses.

Para celebrarlo, la empresaria fue protagonista de una tierna producción de fotos junto a su adorada bebita.

Elina y Eduardo Costantini celebran los 11 meses de su hija Kahlo Milagro.

Bautizada como “la bebé del amor”, Kahlo ya recorrió museos emblemáticos y hasta transitó las salas del MoMA en Nueva York. Su primer viaje quedó registrado como una postal íntima: las luces de Manhattan, la emoción de sus padres y ella, incorporándose desde la cuna al mismo lenguaje artístico que une a la familia.

Ese viaje coincidió con un hito para Eduardo Costantini, invitado a la inauguración de la muestra dedicada al artista cubano Wifredo Lam. Allí prestó dos obras emblemáticas de su colección privada: “Omi Obni” y “La mañana verde”. Desde el fondo de la sala, Elina observó la escena con una mezcla de orgullo, respeto y complicidad por la trayectoria cultural de su marido.

La empresaria, junto con el dueño del museo Malba, bautizaron a su niña como "la bebé del amor".

Elina, fundadora de la Semana de la Alta Costura Argentina, elevó el trabajo de los diseñadores locales hacia un escenario internacional. Eduardo, referente indiscutido del coleccionismo en América Latina, continúa expandiendo un legado que involucra museos, artistas y comunidades.

Entre las obras que marcaron su recorrido aparece “Pluto and Proserpina”, del icónico Jeff Koons, pieza monumental donada por Eduardo a Oceana Bal Harbour.

Para la pareja, la rutina familiar se equilibra entre el mundo del arte y los rituales cotidianos.

Por qué la vida de Elina y Eduardo Costantini se sostiene con sensibilidad y visión

“Cada mujer renace cuando convierte la sombra en claridad”, suele repetir la empresaria, abrazando esa idea como parte de su propio camino. En la intimidad, despertarse con Kahlo gateando entre catálogos, organizar viajes, revisar detalles de una colección o planear una edición de la Semana de la Alta Costura son escenas que hoy conviven con la ternura de una bebé que ordena las prioridades sin alterar la esencia de ese universo.

A sus 11 meses, Kahlo crece rodeada de belleza, sensibilidad y arte.

La palabra de Elina sobre su presente como mamá

“Si sigue así, el MoMA le da pases libres antes del jardín”, bromeó Elina, mientras mira a su hija con orgullo. Así es como el presente encuentra a los Costantini en un momento de plenitud. Los proyectos culturales avanzan, las colecciones viajan y la familia escribe una historia donde arte, amor y destino se entrelazan con la fuerza de lo inolvidable