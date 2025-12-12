Eloísa, la hija de Joaquín Furriel y Paola Krum, terminó la secundaria: la emoción de sus padres

El tiempo pasa, para todos. El año llega a su fin y la vida avanza. Un coctel que deriva en que los hijos crezcan y comiencen a tapar casilleros de logros en su camino. Esas sensaciones son las que seguramente debieron sentir Joaquín Furriel y Paola Krum en las últimas horas, ya que su hija, Eloísa Furriel Krum, acaba de terminar la secundaria.

La emoción de Joaquín Furriel y Paola Krum por la graduación de Eloísa

“Agradecida para toda la vida con mi colegio hermoso, mi mamá, mi papá y mi novio, je”, escribió la joven en su cuenta de Instagram. Junto a esa frase, subió una serie de fotos en la que se la puede ver con cada uno de los mencionados.

En los comentarios se vieron cientos de comentarios, incluso de algunos famosos, como Mercedes Funes. Sin embargo, lógicamente, quien se destacó fue el padre de Eloísa, Joaquín Furriel.

Eloísa y Joaquín Furriel.

“Felicitaciones mi amor. Se viene tu viaje ahora y eso es algo fascinante. Te admiro”, escribió el actor junto a un grupo de corazones, acumulando varias decenas de likes. Eloísa no dudó en responderle, con un tierno: “Gracias Parruyu”.

Paola Krum no se quedó atrás. La actriz dedicó varias historias a su hija, destacando el logro que había tenido, agradeciendo a la escuela por todo el proceso que habían vivido y dejando claro todo el amor que tiene hacia ella.

Eloísa y Paola Krum.

La modalidad de la escuela a la que asiste Eloísa, la hija de Joaquín Furriel y Paola Krum

Eloísa Furriel terminó la secundaria en una escuela que tiene una modalidad clásica, bilingüe, aunque se enfoca en el crecimiento gradual, acorde a la etapa evolutiva de cada estudiante. Así lo dejan en claro en su página oficial, destacando, además, que se trata de un establecimiento que apenas supera los 30 años, lo que deja ver una modernidad en su manera de transmitir conocimientos.

Otra de las facetas a destacar, es que se trata de un lugar que contiene un fuerte componente artístico, ofreciendo todo tipo de talleres para que sus alumnos y alumnas puedan desarrollar otras facetas. También hacen foco en la tecnología y en proyectos especiales, que los preparen de la mejor manera para el paso hacia la universidad.

El momento de la entrega del diploma.

Eloísa, la hija de Joaquín Furriel y Paola Krum, cierra una etapa muy importante en su vida y se prepara para lo que vendrá. Su alegría y la emoción de sus padres, dejan claro esta situación y lo relevante que fue esta fecha para toda la familia.