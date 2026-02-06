El tierno look de Calu Rivero y Bee en la playa: boho, minimal y al natural

Instalada junto a Aíto de la Rúa y sus hijos Tao y Bee en una chacra de mar en José Ignacio, Calu Rivero volvió a mostrar cómo su estilo de vida y su estética personal dialogan de manera orgánica. Lejos del ritmo urbano y rodeada de naturaleza, la actriz eligió compartir un momento simple con el mar de fondo.

Calu Rivero y su hija Bee

La imagen protagonizada por Calu Rivero y Bee, que rápidamente llamó la atención en redes, no solo refleja una elección de vida más consciente y ligada a lo esencial, sino también un estilismo delicado y auténtico. Un atuendo pensado para acompañar el momento y no para imponerse, donde el vínculo madre e hija se convierte en el verdadero protagonista.

Un estilismo boho y minimalista

Calu Rivera apostó por un vestido negro sin mangas, de líneas simples y silueta relajada, que aporta una elegancia minimalista ideal para el contexto playero. El diseño limpio y sin ornamentos refuerza una estética atemporal, donde menos es más y cada detalle parece elegido con intención.

Calu Rivero y su hija Bee

El look se completa con un sombrero marrón que suma un sutil guiño boho, en sintonía con la arena, los tonos tierra y la luz cálida del atardecer. El cabello suelto y natural, termina de construir una imagen espontánea y cercana, fiel al estilo que Calu Rivera viene cultivando desde hace años.

Bee y la ternura de un look cómodo y natural

Bee, en brazos de Calu Rivera, acompaña la escena con un conjunto tan simple como encantador. La pequeña viste una remera en tono coral, que aporta un punto de color cálido y delicado, combinada con un short de estampa neutra que mantiene la armonía visual del conjunto.

Calu Rivero

Lejos de cualquier exceso, el estilismo de ambas transmite calidez, autenticidad y una fuerte carga emocional. Así Calu Rivera y Bee protagonizan una postal donde la moda se pone al servicio del momento, priorizando la luz, el vínculo y la conexión con la naturaleza, en una escena tan íntima como atemporal.