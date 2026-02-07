La emoción de Valeria Mazza al ver a su hijo, Tiziano Gravier, en la ceremonia de los Juegos Olímpicos: “Cumpliendo su sueño”

Valeria Mazza vive momentos de mucha emoción y felicidad al ver que su hijo Tiziano, fruto de su amor con Alejandro Gravier, competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. El joven atleta competirá en la disciplina esquí alpino y buscará una marca histórica mientras recibe el apoyo constante de su familia.

Valeria Mazza acompaña a su hijo, Tiziano Gravier, en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina d’Ampezzo 2026 dejó una imagen imborrable para el deporte argentino y, en particular, para Valeria Mazza y Alejandro Gravier, que vivieron una jornada cargada de emoción y orgullo. Su hijo Tiziano de 23 años es uno de los 7 esquiadores argentinos que representarán al país en esta importante competencia y la modelo compartió su llegada a Italia para alentarlo de cerca.

Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en los Juegos Olímpicos de Invierno

Uno de los momentos más celebrados por la familia fue el desfile con la aparición del atleta, quien integra el equipo argentino de esquí alpino y se convirtió en uno de los protagonistas de la noche al representar al país en un escenario histórico. Por esta razón, minutos después, la propia Valeria Mazza recurrió a su red social de Instagram para expresar sus sentimientos y compartir su felicidad con sus seguidores.

Valeria Mazza y su hijo Tiziano Gravier

“Momento único e inolvidable: vivir la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos y ver desfilar a Tiziano con los colores de nuestra bandera”, escribió la conductora, visiblemente emocionada por el camino recorrido de su hijo. En su mensaje también destacó la importancia de haber podido disfrutar la experiencia en familia y de ver a Tiziano haciendo lo que más ama. "Disfrutarlo en familia y verlo emocionado, cumpliendo su sueño.

¡Grande, Tizi! Vamos Argentina", agregó junto a una serie de fotos familiares.

Valeria Mazza junto a su familia alentando a Tiziano Gravier

Valeria Mazza abrió su publicación con una dulce postal junto a su esposo Alejandro Gravier y sus hijos, Taína, Benicio y Tiziano. Todos ellos se muestran con looks abrigados, que incluyeron camperas, gorros y guantes de lana, y sosteniendo la bandera argentina. En el caso del protagonista de esta competencia, que se lleva a cabo en Milán, escogió un outfit en tonos blanco y celeste, haciendo honor a la Selección.

En otra de las publicaciones, Valeria Mazza se muestra junto a él mientras lo mira con ternura y sonríe. Además, subió una fotografía de Tiziano Gravier en primer plano con su abrigo abierto y mostrando la indumentaria oficial del equipo, mientras sostiene con ambas manos la credencial olímpica.

Tiziano Gravier

Su emotivo posteo concluyó con un video del instante en que el joven se reúne con sus seres queridos tras desfilar en la ceremonia con mucha emoción y alegría. En el clip se puede ver que su padre y sus hermanos son los primeros en acercarse a felicitarlo y luego se suma Valeria Mazza, quien se funde en un abrazo con su hijo, y le dedica unas palabras muy especiales por este logro en su carrera.

Valeria Mazza, el apoyo incondicional de Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno

Desde hace varios días, Valeria Mazza, Alejandro Gravier y sus hijos se instalaron en Italia para acompañar de cerca a Tiziano en lo que significa el desafío más importante de su camino como atleta hasta ahora, compartiendo cada instancia previa a la competencia. "Ya llegó la hinchada", escribió la empresaria en sus historias de Instagram, donde se la ve posando con la bandera albiceleste.

Tras la ceremonia, la emoción se trasladó a una imagen que rápidamente se volvió simbólica: la familia completa posando con Tiziano Gravier bajo las luces del predio olímpico, con los anillos como telón de fondo y un clima de pura pertenencia. Cabe recordar que este año la delegación nacional dice presente en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge, reafirmando el crecimiento de los deportes de invierno en el país y el esfuerzo de los atletas que lograron clasificar a la máxima cita olímpica. Por este motivo, Valeria Mazza pausó su agenda laboral y viajó hasta Europa para acompañar a su hijo.

En resumen, la emoción de Valeria Mazza al ver a su hijo, Tiziano Gravier, en la ceremonia de los Juegos Olímpicos no pasó desapercibo en las redes sociales. Muchos usuarios conocieron más al joven de 23 años, que suele tener un perfil bajo, y lo felicitaron por este gran logro. “Cumpliendo su sueño”, expresó la top model con mucha emoción y felicidad.