Tini Stoessel en su lover era marca tendencia con las botas de tacón de corazón

Tini Stoessel es una de las artistas que más buscan innovar en la moda al momento de presentarse en shows o eventos importantes. De esta manera, marcó la tendencia en los calzados originales, los vestidos de estilo del romanticismo o looks sensuales bien modernos y comfy. Sin embargo, en los últimos meses, se mostró enamorada y en un momento de su vida especial, junto a Rodrigo de Paul. Es así como, en su último concierto, destacó las botas de tacón de corazón, y sus seguidores lo tomaron como el comienzo de su lover era.

Tini Stoessel tiene un estilo de la moda muy marcado, y que lo continúa en sus constantes conciertos. Ella busca la sensualidad de cada look, con prendas ceñidas al cuerpo, partes inferiores mini y botas de caña alta. En sus shows, juega con los colores y sus canciones, buscando mantener esta estética que la define. Sin embargo, en una de sus últimas presentaciones, la cantante quiso destacar un calzado original, que marcó el comienzo de su lover era.

Entre conjuntos rosas, de estilo hada o escocés lencero, remarcó su época de Violetta y Cupido. Fue así que, en sus historias de Instagram, compartió una fotografía en donde detallaba una bota de caña alta total white. En la cima de la misma, se asomaban unas medias abiertas blancas con detalle de volados. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el tacón con formato de corazón rosa que tenía la misma. Los expertos fashionistas lo marcaron como una tendencia original para mostrar la lover era de la cantante, mientras que otros lo adjudicaron a la época de las canciones que tocaba en su espectáculo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: escapadas románticas, casamiento y convivencia juntos

Tini Stoessel está viviendo uno de los momentos más felices, tras hacer pública su reconciliación con Rodrigo de Paul. La pareja se alejó de los escándalos que los habían rodeado, y disfrutan de su compañía, entre rumores de casamiento, vacaciones con amigos y convivencia juntos. Según dieron a conocer, ambos decidieron hacer un viaje a Los Ángeles, donde los acompañaron sus personas cercanas, y mostraron la felicidad que viven en cada momento.

Sus seguidores no dudan en mostrar la felicidad que tienen de que ambos se hayan dado una segunda oportunidad, y ella comparte en sus redes sociales las mejores fotografías con él. Tini Stoessel, en su lover era, sigue siendo una influencia en la moda, buscando la originalidad de cada prenda y calzado que elige. En esta ocasión, aprovechó su último concierto, donde tocó temas de Violetta y Fresa, y marcó la tendencia con las botas de tacón de corazón.

