Flavia Palmiero impone tendencia con dos modelos de traje de baño para mujeres de +50

Flavia Palmiero es una referente de la moda y siempre busca innovar con sus looks. En esta ocasión, la empresaria textil compartió imágenes desde sus soñadas vacaciones en Miami y deslumbró por completo a sus seguidoras. ¿El motivo? Los trajes de baño que eligió para posar en la playa con el mar de fondo. Cada uno de ellos corresponden a modelos perfectos para mujeres +50 que desean verse espléndidas, cómodas y con mucha personalidad.

Las mallas enterizas que impone Flavia Palmiero como las favoritas de la temporada

Flavia Palmiero volvió a convertirse en tendencia en redes sociales al compartir una serie de postales desde sus vacaciones en Miami. A los 59 años, la artista deslumbró con distintos looks de playa con los que presumió su figura y vitalidad. Las imágenes la muestran durante su descanso frente al mar y posando con una cuidadosa selección de mallas enterizas y trikinis, las cuales rápidamente se llevaron todos los "likes".

Flavia Palmiero

Cada postal reflejó no solo su gusto por la moda, sino también su seguridad y frescura al lucir cada diseño. En su posteo de Instagram, Flavia Palmiero escribió feliz: "Sabor a mar siempre". En otro, contó que su viaje reflejó su "verano favorito" y que llegó recargada de energía para comenzar el año. Sus mensajes estuvieron acompañadas por fotografías que mostraban en detalle sus trajes de baño, los cuales corresponden a su firma de indumentaria, que posee venta online y local físico.

Por un lado, Flavia Palmiero se mostró con varias mallas enterizas de distintos modelos: desde clásicos pasando por otros más modernos hasta los que son estampados y atemporales. En las postales, se la puede ver posando con una enteriza a rayas blancas y negras de inspiración retro, otra negra con lunares blancos de distintos escotes como redondo y asimétrico, y por último con una off the shoulder en blanco y negro.

Flavia Palmiero

Todos ellos tienen en común que son ideales para quienes buscan elegancia y contener todo el torso. Estos modelos ayudan a estilizar la figura y sus colores neutros suman sofisticación. Por otro lado, Flavia Palmiero compartió versiones más jugadas conocidas como trikinis, demostrando que las mismas también pueden llevarse a cualquier edad.

Flavia Palmiero apostó este verano por las mallas trikinis

Uno de los diseños más llamativos fue una malla trikini en color chocolate con recortes laterales y un profundo escote, que combinó sensualidad y comodidad. Los demás no se quedaron atrás: la modelo lució un diseño en tonos metalizados con brillo sutil y otro tejido con flecos que aportó textura y un aire artesanal.

Además, Flavia Palmiero apostó por el infaltable en la playa y el que regresa cada temporada con más fuerza. Se trata del estampado de lunares, que llevó su traje de baño con base oscura y puntos blancos. Las trikinis, a diferencia de las enterizas, son más osadas por sus detalles cut out en la zona de las caderas y el abdomen. Sin embargo, para muchas mujeres resultan más cómodas y versátiles ya que funcionan tanto para la arena como para un look de playa urbana, que se revuelve fácilmente con un pareo, una falda o un short de lino.

Flavia Palmiero

Sus publicaciones no tardaron en recibir miles de likes y cientos de halagos. Muchas mujeres destacaron que la actriz se convirtió, una vez más, en un ejemplo de inspiración real para quienes superan cierta edad y buscan sentirse cómodas, seguras y actuales. Así, Flavia Palmiero impuso tendencia, desde las playas de Miami, con dos modelos de traje de baño para mujeres de +50 y reafirmó su lugar como referente de estilo y bienestar físico.