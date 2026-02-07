Lejos de Mauro Icardi, la China Suárez mostró cómo empezó el cumpleaños de Magnolia Vicuña

En la madrugada del sábado 7 de febrero, la China Suárez compartió una postal tan íntima como tierna para marcar el inicio de una fecha muy especial: el cumpleaños de Magnolia, la hija que tuvo con Benjamín Vicuña. La postal conmovió a los fanáticos y marca el inicio de un día muy especial de la nena de 8 años.

Así es la tierna foto que publicó la China Suárez con Magnolia Vicuña

A través de sus historias de Instagram, la China Suárez publicó una foto desde la cama con Magnolia Vicuña, envueltas entre sábanas blancas, en la que se las ve abrazadas y listas para dormir, acompañada por la frase: “Buenas noches con mi cumpleañera amada”, junto a un corazón rojo y destellos.

La China Suárez y Magnolia Vicuña

La imagen, simple y hogareña, mostró a la nena, hija de la cantante y Benjamín Vicuña, recostada sobre el pecho de su mamá, con una expresión dulce y relajada, mientras la actriz posó con gesto cómplice, transmitiendo el clima de amor del tierno festejo. Un comienzo lejos de las grandes producciones, pero cargado de intimidad y conexión madre-hija.

Tal como se había anticipado, Mauro Icardi no estará presente en el cumpleaños de la pequeña. El futbolista se encuentra en Estambul cumpliendo compromisos deportivos con el Galatasaray, lo que le impide participar del festejo en la Argentina. Su ausencia no pasó inadvertida, sobre todo porque, según trascendió, el jugador habría manifestado su deseo de que sus hijas, Francesca e Isabella, asistieran al cumpleaños de Magnolia.

La China Suárez y Magnolia Vicuña

Cómo será el cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña

En medio de la rivalidad entre Wanda Nara y la China Suárez, los hijos volvieron a quedar en el centro de la escena. De acuerdo a lo revelado en LAM (América), Magnolia Vicuña habría invitado a las hijas de Wanda y Mauro a su cumpleaños, que se celebraría con temática de Stranger Things en la llamada “casa de los sueños”. Sin embargo, Francesca e Isabella habrían decidido no asistir, pese a que la conductora de MasterChef Celebrity estaba dispuesta a llevarlas.

“Va a estar Vicuña, también la China. No va a estar Icardi, y él les pidió a sus hijas que vayan”, explicó Pilar Smith en el programa. Según detallaron, Mauro estaría molesto por la negativa, ya que busca que los chicos mantengan un vínculo cercano, algo que incluso habría sido impulsado desde la Justicia cuando comenzó su relación con la actriz.

Así, el cumpleaños de Magnolia no solo marca un momento familiar lleno de ternura para la China Suárez, sino que también vuelve a poner en primer plano las tensiones cruzadas entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la actriz.