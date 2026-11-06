Así es el poncho ancestral que le regalarán al Papa León XIV: quién es el artesano cordobés que lo tejió 

Todo está preparado para la llegada del Papa León XIV a la Argentina. El Sumo Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Durante sus cuatro días de visita apostólica recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. Precisamente, en suelo cordobés le tienen preparado un obsequio muy especial: un poncho ancestral elaborado por un artesano de la provincia.

El regalo que recibirá el papa León XIV en Córdoba: un poncho artesanal con símbolos ancestrales

El Papa León XIV recibirá un regalo muy especial durante su próxima visita a Córdoba: un poncho artesanal confeccionado con técnicas ancestrales por un integrante de una comunidad indígena del noroeste de la provincia. Se trata de una pieza única, cargada de historia, identidad y simbolismo, que el gobernador Martín Llaryora le entregará en nombre de los cordobeses.

El autor de este trabajo es Erick Rojas, un artesano de la Comunidad Indígena La Unión, del paraje Santa Teresita, en el departamento Pocho. El joven fue elegido para confeccionar la prenda destinada al Sumo Pontífice, una creación que recupera los saberes de sus antepasados y pone en valor una tradición textil que se mantiene viva en las sierras cordobesas.

Erick Rojas, el artesano que tejió el poncho para el Papa León XIV

La historia detrás del obsequio tiene un origen particular. Meses antes de que se confirmara la llegada del Papa, Erick Rojas conoció al gobernador durante una visita a Villa de Pocho. En aquel encuentro, el artesano le regaló un poncho elaborado en un telar tradicional y le explicó el significado de sus dibujos y colores. La pieza llamó la atención del mandatario, quien encontró en ese trabajo una manera de representar la identidad cultural de la región.

Cuando se confirmó la visita papal, Martín Llaryora decidió que un poncho de estas características sería el presente ideal para el Papa León XIV. En julio de este año, ambos volvieron a reunirse para comenzar a definir los detalles de la confección de una pieza especialmente pensada para el Santo Padre.

Papa León XIV

Detrás del poncho hay un proceso minucioso que requiere tiempo, dedicación y conocimientos transmitidos de generación en generación. La elaboración comienza con la obtención de la lana de las ovejas, que luego debe prepararse e hilarse hasta convertirse en las madejas que se utilizarán para tejer.

Los colores también tienen un origen natural. Para conseguir distintas tonalidades, los artesanos de la región recurren a elementos de la vegetación autóctona: la chilca permite obtener tonos anaranjados, el suico aporta matices amarillos y el tronco del piquillín se utiliza para conseguir otros colores. A esta paleta se suman los tonos propios de las fibras, como el blanco, el gris, el negro y el marrón.

"Esto empieza primero teniendo las ovejas, luego hay que hacer el hilo, hay que teñirlo y recién después hay que tejerlo. Lleva mucho tiempo", explicó Erick Rojas al describir las distintas etapas de un oficio que exige paciencia y un profundo conocimiento de los materiales.

Erick Rojas, el artesano que tejió el poncho para el Papa León XIV

Quién es Erick Rojas, el artesano que tejió el poncho ancestral para el Papa León XIV

Erick Rojas forma parte de una extensa tradición de tejedoras y tejedores de los departamentos Pocho y San Alberto, donde los conocimientos vinculados con la elaboración de ponchos se transmiten de generación en generación. Su trabajo representa una forma de mantener vigente la cultura de las comunidades originarias y de preservar técnicas que forman parte de la memoria colectiva de la región.

En ese universo artesanal, cada pieza tiene características propias. Los dibujos y las guardas no se eligen al azar: recuperan elementos del paisaje, la historia y la cultura local. Los cerros, los ríos y otros componentes del territorio se transforman en motivos que quedan plasmados en la trama de cada tejido. En el caso del poncho ancestral destinado al Papa León XIV, la intención fue justamente representar aquello que identifica al noroeste cordobés.

Erick Rojas, el artesano que tejió el poncho para el Papa León XIV

De esta manera, el poncho ancestral que le regalarán al Papa León XIV en su visita a Córdoba se destaca por sus materiales naturales y técnicas tradicionales, pero también por ser un relato visual sobre el lugar de donde proviene. La persona que lo tejió es Erick Rojas, quien cuenta con los saberes de generaciones de artesanos que encontraron en el tejido una manera de conservar y transmitir su identidad.