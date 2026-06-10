La reina Letizia Ortiz deslumbró en la visita del papa León XIV a España con un elegante look

Tanto la reina Letizia (53), como el rey Felipe VI (58) y sus hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19) lucieron sus mejores galas el sábado 6, cuando toda España se paralizó para dar la bienvenida a su ilustre invitado.

Y es que el papa León XIV desembarcaba en el aeropuerto Barajas de Madrid marcando el inicio de una visita histórica que se prolongará hasta el 12 de junio. Entre actos institucionales y ceremonias militares y litúrgicas, el Santo Padre fue rodeado por la Familia Real. Cumpliendo con el estricto protocolo, el Papa fue recibido con la tradicional salva de 21 cañonazos al llegar a la Plaza de la Armería del Palacio Real. En el lugar se desarrolló la ceremonia oficial de bienvenida con alrededor de 250 invitados.

El estilismo de Letizia, de blanco, en la histórica visita del Sumo Pontífice a España.

El look de Letizia junto a Papa

Mientras el rey y sus hijas –que se encontraron por primera vez con el Sumo Pontífice- lucieron de estricto negro, Letizia aprovechó su privilegio para ir de blanco, una norma que se permite a determinadas royals católicas –como la emérita reina Sofía, Matilde y Paola de Bélgica o Charlene de Mónaco, entre otras- lucir este color, mientras la mayoría debe ir de negro.

Letizia, llevó un vestido de encaje labrado con motivos florales by The 2nd Skin Co, que había es trenado en su viaje a Egipto en 2025, que completó con cinturón de ancha hebilla que marcaba su silueta. No llevó mantilla y completó su outfit con zapatos cerrados y bajos, también en blanco. De negro, sus hijas coincidieron en vestidos camiseros por debajo de la rodilla con zapatos cerrados en el mismo tono.

La reina apostó a un estilismo reciclado para la Santa Misa en la Plaza de Cibeles.

Mientras para la Santa Misa que se realizó en la Plaza de Cibeles ante 250 mil asisten tes, Letizia repitió el blanco en un diseño de Self-Portrait -de un precio de 575 euros- que acompañó con zapatos de tacón kitten en tono nude para soportar tantas horas de pie. Le sumó joyas con perlas australianas que guarda desde el 2006.

Leonor optó por un vestido midi en color celeste con gran volado en el escote, el modelo Lauren, de Hannibal Laguna, cuyo valor es de 498 euros, que combinó con zapatos y mini bolso en el mismo tono. Lo completó con aros de brillantes y topacio azul by Luzz y un “ear cuff” de Moliane. Y su hermana un total look de Mirto, con traje de chaqueta y pantalón en tono verde agua, de la firma especializada en sastrería Mirto, que combinó con top blanco.

Tonos claros para las hijas de los reyes y blanco para Letizia, en su segundo encuentro con León XIV.

El Papa se mostró feliz con el cariño que recibió del pueblo español y la permanente compañía del rey Felipe y la reina Letizia que viajaron con él hasta Barcelona y las Islas Canarias. Mientras la emérita reina Sofía (87) estuvo junto a León XIV en la misa que se llevó a cabo el lunes 8 en la Catedral de la Almudena.