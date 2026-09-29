Así era la vida de León XIV antes de ser Papa: de deportista y matemático a misionero y sacerdote

León XIV llegará a la Argentina en noviembre para realizar una visita oficial que lo llevará por Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre el 8 y el 11 de noviembre, el pontífice mantendrá distintos encuentros y celebraciones en el país, en un viaje que también permitirá conocer más de cerca a Robert Francis Prevost, el hombre detrás de la figura de máxima autoridad de la Iglesia católica.

Papa León XIV

Antes de convertirse en Papa, Prevost fue un joven que vivió en Chicago, Estados Unidos, con una vida atravesada por los estudios, el deporte y una vocación religiosa que apareció desde muy temprano. Estudió Matemáticas, jugó al tenis y al bowling, fue fanático de los Chicago White Sox y participó activamente de la vida escolar, antes de comenzar un camino que lo llevaría al sacerdocio y, años después, al Vaticano.

La infancia de León XIV en Chicago

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago y creció en Dolton, una localidad cercana a la ciudad. Fue el menor de tres hermanos y se crió en una familia católica muy vinculada a la vida parroquial. Su padre, Louis Marius Prevost, era docente, mientras que su madre, Mildred Agnes Martínez, trabajaba como bibliotecaria. Desde pequeño, la religión ocupó un lugar importante en su entorno familiar y él también comenzó a mostrar interés por las prácticas religiosas.

Bob Prevost antes de convertirse en el Papa León XIV

Según el documental Leo from Chicago, durante su infancia el ahora pontífice jugaba a celebrar misa y hasta recitaba oraciones en latín. Con el paso de los años, ese interés dejó de ser solamente una curiosidad infantil y comenzó a transformarse en una vocación. Durante su adolescencia asistió al seminario menor de San Agustín, en Michigan, donde además de su formación participó activamente de la vida escolar: fue redactor jefe del anuario, integró el consejo estudiantil y presidió distintos clubes y actividades.

Matemáticas, tenis, bowling y su pasión por el béisbol: la anterior vida del Papa León XIV

La vida de Prevost durante esos años también estuvo marcada por actividades que poco tienen que ver con la imagen solemne que hoy suele acompañar a un pontífice. Practicaba tenis y jugaba al bowling, dos de sus pasatiempos durante la juventud. En 1973 terminó sus estudios secundarios y se trasladó a Filadelfia para continuar su formación en la Universidad de Villanova, donde eligió una carrera que puede resultar inesperada al conocer su posterior trayectoria religiosa: Matemáticas. Se graduó en 1977 y, ese mismo año, ingresó en la Orden de San Agustín.

El Papa León es Matemático de profesión

Otra de las pasiones que conservó a lo largo de los años es el béisbol. Es hincha de los Chicago White Sox y nunca ocultó el vínculo que mantiene con el equipo de su ciudad natal, incluso después de trasladarse a Roma. La música también forma parte de sus gustos personales: de acuerdo con el documental del Vaticano, disfruta de canciones de las décadas del 60 y 70, además de escuchar música y mirar televisión.

De estudiante a misionero y sacerdote: la transformación del Papa León XIV

Después de recibirse de Matemáticas, El Papa León XIV,, que tenía entonces 21 años, comenzó una nueva etapa dentro de la Orden de San Agustín. Continuó su formación religiosa con estudios de Teología y posteriormente de Derecho Canónico en Roma. Fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982, cuando tenía 26 años, y pocos años después comenzó una experiencia que sería fundamental dentro de su trayectoria: en 1985 inició su labor misionera en Perú.

El papa León XIV se convirtió en pontífice el 8 de mayo de 2025

A partir de entonces, su recorrido quedó ligado durante décadas a la Iglesia y a las comunidades latinoamericanas. Su experiencia pastoral y las distintas responsabilidades que asumió dentro de la Orden de San Agustín fueron construyendo el camino que finalmente lo llevó a Roma y, años después, al Vaticano. Ahora, como León XIV, volverá a una parte del continente que fue fundamental en su historia: entre el 8 y el 11 de noviembre visitará la Argentina, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar su recorrido por otros países de la región.