La reina Letizia recibió al papa León XIV en la Sagrada Familia: look total white, bendición y máxima cordialidad

Letizia Ortiz y el rey Felipe VI vivieron una especial ceremonia con el arribo de León XIV por los 100 años del fallecimiento de Antoni Gaudí. Los monarcas recibieron y el presidente español, Pedro Sánchez, recibieron al Papa, quien dictará una misa en Barcelona y bendecirá la torre Jesucristo en la Sagrada Familia, la última obra del destacado arquitecto que sigue en construcción.

El papa León XIV en España. // AFP

Letizia Ortiz y el rey Felipe VI recibieron al papa León XIV para una especial ceremonia en la Sagrada Familia

El rey Felipe VI y Letizia Ortiz participaron en una jornada significativa en Barcelona con la presencia del papa León XIV, quien encabezó una misa en la basílica de la Sagrada Familia. El acto coincidió con el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí y tuvo como momento central la bendición de la torre de Jesucristo, la estructura que elevó al templo a la categoría de iglesia más alta del mundo.

El rey Felipe y la reina Letizia reciben al papa León XIV // RTVE

En su llegada a la basílica, la madre de la princesa Leonor destacó con un look total white, haciendo uso del privilegio de blanco reservado a reinas católicas. Eligió un vestido de la firma Self-Portrait, con cuello fruncido y cintura marcada, que aportó sobriedad y estilo a la ocasión. Completó su elección con zapatos nude kitten heel, un calzado de tacón bajo que le permitió acompañar la ceremonia con comodidad. Todo se pudo ver en la transmisión de RTVE, televisión española.

Previo a su llegada a la Sagrada Familia, el papa León XIV recorrió las calles de Barcelona en el papamóvil, saludando a los fieles que se acercaron para participar de la jornada. Su llegada a la basílica marcó el inicio de la misa solemne, en la que se recordó la figura de Gaudí y se celebró el avance de su obra más emblemática. La bendición de la torre de Jesucristo fue el momento más esperado, ya que simboliza la culminación de una parte fundamental del proyecto iniciado hace más de un siglo.

La ceremonia también incluyó referencias al significado espiritual de la obra del reconocido arquitecto, concebida como un templo dedicado a la fe y la creatividad. La bendición de la torre de Jesucristo se interpretó como un paso más hacia el fin de la obra. La integración de tradición y modernidad en la basílica acompañó el sentido del encuentro, que unió historia, arquitectura y religión en un mismo espacio.

Máxima cordialidad y un momento especial: La esperada bendición del papa León XIV a la Sagrada Familia

La ceremonia estuvo acompañada por autoridades civiles y religiosas, además de miles de asistentes que se congregaron en el templo y sus alrededores. El ambiente se caracterizó por la máxima cordialidad entre los representantes institucionales y la presencia del pontífice, que reforzó el carácter internacional del acto. La misa contó con la presencia de Letizia Ortiz y el rey Felipe VI y se desarrolló con un tono solemne y respetuoso.

El papa León XIV en España. // AFP

Uno de los aspectos que generó expectativa fue la posibilidad de que Antoni Gaudí fuera proclamado beato en esta jornada. Sin embargo, el proceso no se concretó en esta ocasión, aunque se espera que continúe avanzando en los próximos años. La figura del arquitecto sigue siendo central en la identidad cultural y religiosa de Barcelona, y su legado se mantiene vivo en cada detalle de la Sagrada Familia.

La participación de los reyes de España reforzó la dimensión institucional del evento. Felipe VI acompañó al Papa en distintos momentos de la ceremonia, mientras que Letizia Ortiz se convirtió en protagonista por su elección total white. La combinación de protocolo y cercanía marcó la dinámica de la jornada, que se desarrolló con orden y respeto. La visita dejó una huella significativa en la historia reciente de la basílica.

El papa León XIV en España con la reina Letizia y el rey Felipe // AFP

Letizia Ortiz acompañó la ceremonia en la Sagrada Familia con un estilo que reforzó la solemnidad del encuentro. Su elección se integró al protocolo de la jornada y destacó por la sencillez de los detalles. Junto al rey Felipe VI y al presidente Pedro Sánchez, participó en la misa encabezada por el Papa León XIV, que coincidió con el centenario de Antoni Gaudí y la bendición de la torre de Jesucristo. La jornada se desarrolló con un clima institucional que reunió autoridades y fieles en un acto de relevancia.

VDV