Ailén Cova y Alexis Mac Allister disfrutan de un descanso familiar junto a su hija Alaia, que nació en septiembre de 2025. La pareja, súper enamorada, viajó a Europa para recorrer distintos lugares con su pequeña a upa o en cochecito y vivir una experiencia que guardarán para siempre en sus corazones.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister compartieron las fotos del primer viaje junto a su hija Alaia

Ailén Cova y Alexis Mac Allister están viviendo un momento muy especial tras el nacimiento de su hija Alaia y decidieron celebrarlo con un viaje inolvidable. La joven y el futbolista armaron las valijas y volaron rumbo a Palma de Mallorca, España, para disfrutar de esta nueva etapa pero lejos de la rutina y de las exigencias profesionales del jugador.

Desde su llegada a la isla, la pareja se regaló unos días de descanso familiar en un entorno soñado y compartió con sus seguidores algunas postales que reflejan la felicidad con la que viven estas increíbles vacaciones. Paisajes de un mar turquesa, cielos despejados y rincones históricos fueron el marco perfecto para esta escapada que combinó paseos, relax y tiempo de calidad.

Así son las primeras vacaciones de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Las primeras y soñadas vacaciones familiares de Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Cada imagen dejó ver la conexión entre Ailén Cova y Alexis Mac Allister y la calma con la que están transitando el crecimiento de su pequeña, que actualmente tiene 4 meses. Una de las primeras fotografías que publicó Ailén Cova la muestra junto a Alexis Mac Allister, sonrientes y cómplices, posando frente a la imponente Catedral de Mallorca. Con el histórico monumento a sus espaldas, la romántica postal no tardó en cosechar miles de reacciones y comentarios. En la imagen, ambos llevan looks "matchy matchy" ya que escogieron chaquetas de cuero en color negro. Este código de vestimenta entre los flamantes papás de Alaia también dejó ver la sintonía que existe entre ellos.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Minutos después, la influencer subió a sus historias de Instagram otro momento del viaje, dejando en claro que aprovecharon cada hora para recorrer la ciudad. Caminatas por el casco histórico, vistas al mar y rincones típicos de la isla formaron parte del itinerario que, sin dudas, cautivó a las miles de personas que la siguen en la red social.

Así son las primeras vacaciones de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister

La imagen más comentada y dulce fue la de su pequeña Alaia, capturada de perfil mientras contempla el paisaje soñado. En la misma se la puede ver en brazos de su mamá y vestida con un delicado conjunto en tonos rosa con delicados bordados y volados. Con el océano de fondo y las olas rompiendo en la orilla, la escena transmitió mucha ternura.

Ailén Cova cerró su álbum familiar con una postal que la mostraba frente a un espejo junto a su primogénita, dejando ver así cuánto creció en estos cuatro meses. La imagen, íntima y cotidiana desde el exclusivo resort donde se hospeda con Alexis Mac Allister, no pasó desapercibida y también generó mucha dulzura.

Ailén Cova y Alaia

Así, entre paseos, paisajes espectaculares y momentos significativos, son las primeras vacaciones de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister. El lugar elegido por la pareja fue Palma de Mallorca, España, el cual combina historia, playas de aguas cristalinas y una arquitectura imponente, ideal para disfrutar en familia.