Ailén Cova y Alexis Mac Allister se volvieron tendencia en las redes sociales, por una emocionante noticia. Su primera hija, Alaia, nació el 22 de septiembre. La pareja mostró las primeras imágenes en sus redes sociales, y los halagos llegaron a los comentarios. Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales no dejaron pasar una teoría sobre el nombre de la pequeña, que comenzó a generar polémicas. Muchos de ellos dieron diferentes opiniones sobre cómo surgió ese particular nombre.

Las primeras fotos de Ailén Cova, Alexis Mac Allister y su hija

La particular teoría de las redes sociales por el nombre de la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Ailén Cova y Alexis Mac Allister están viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida. Tras su historia de amor y varios meses juntos, anunciaron que estaban en la dulce espera y, este 22 de septiembre, nació su primera hija. La pequeña se volvió tendencia en redes sociales, al igual que las primeras fotos de la pareja con la bebé. Sin embargo, llamó la atención el particular nombre que eligieron, y muchos usuarios comenzaron a aparecer con sus comentarios.

La beba se llama Alaia, y lo anunciaron con un tierno y romántico posteo de los tres. "Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas", destacó el futbolista. Sin embargo, Mac Allister es uno de los más comentarios por los usuarios, debido a su guerra legal con Cami Mayan, y el comienzo de la relación con su actual pareja. Es por eso que todos ellos comenzaron a dar una alocada teoría sobre el nombre, que apunta contra los padres primerizos.

"ALexis + AIlen + a (inicial de ambos) = Alaia. No tengo pruebas, tampoco dudas", escribió un usuario en X, y rápidamente fue reposteado por diversos que opinaban igual. Muchos aseguraron que se trataba de una fusión de sus nombres, ya que no es de los tradicionales. Sin embargo, hubieron otros que explicaron que tiene origen hawaiano y significa “alegría” o “felicidad”. La pareja ignoró los comentarios de la teoría, que siguen creciendo con el correr de los días.

A.E