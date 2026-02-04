Juana Repetto está en las últimas y más emotivas semanas del embarazo. En estos días, anunciará la llegada de Timoteo, su tercer hijo. Sin embargo, a lo largo de todo el proceso, recibió diversas críticas de algunos usuarios de las redes sociales sobre el rol que el padre cumple en esta ocasión especial. Sebastián Graviotto, su exesposo, es el padre también de este nuevo bebé, y se dio a conocer que no será parte del nacimiento. Cansada de todo, la influencer decidió revelar la razón por la que se tomó esa decisión.

Juana Repetto, Sebastián Graviotto

El lapidario descargo de Juana Repett sobre por qué Sebastián Graviotto no estará en el nacimiento: "Es el padre, tiene derechos"

Juana Repetto es una de las celebridades que están en la dulce espera, y que se acerca al gran día del nacimiento de su bebe Timoteo. Junto a su exesposo, Sebastián Graviotto, decidieron tener a su hijo, pero mantenerse separados. Es por eso que ella no dudó en compartir los mejores recuerdos de este proceso, sin la presencia de él. Durante las últimas semanas, se dio a conocer que el ex Gran Hermano no estaría presente en el nacimiento, y las críticas sobre ella crecieron.

Juana Repetto explicó por qué Sebastián Graviotto no estará en el nacimiento de Timoteo

Es por eso que Repetto decidió pronunciarse en sus historias de Instagram, enojada con todos los que apuntaron contra ella. “Me están atacando a mí como diciendo: ‘¡Ay, es el padre al fin y al cabo! ¿Por qué no lo dejás colaborar? Dejalo que participe. ¿Cómo vas a entrar con tu mamá? Es el padre, tiene derechos’. El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé”, exclamó. De esta manera, aseguró que no había sido decisión de ella, sino de él y sus necesidades laborales. “Con él está todo re bien, lo respeto, conozco su trabajo y está todo bárbaro. Está todo perfecto, pero no es mi decisión. Vayan al Instagram de él y pregúntenle a él todas las dudas que tienen con respecto a si está, no está, por qué, dónde y qué hace”, cerró en un video. Al mismo tiempo, mostró cómo le respondió a un usuario por privado, dejando en claro que con esos dichos cerraba el tema de la ausencia de Graviotto.

En los últimos días de la dulce espera, la emoción de Juana Repetto

Tras el baby shower, que disfrutó junto a su familia y más cercanos, Juana Repetto comenzó a informar a sus seguidores que estaba muy cerca del nacimiento de Timoteo. En sus historias de Instagram, hace la cuenta regresiva, con fotografías que muestran su emoción. Este miércoles 4 de febrero, aseguró que aún se encontraba en su casa, pero que la felicidad ya había llegado a ella. Los usuarios no dudan en dejar sus mensajes de fuerza, mientras esperan al gran día.

Juana Repetto

Sin embargo, la polémica alrededor del nacimiento de Timoteo sigue creciendo, sobre todo con la ausencia de Sebastián Graviotto. Si bien ambos decidieron que tendrían al bebé y se complementarían con su crianza, el ex Gran Hermano no estará presente durante el gran día, y las críticas cayeron sobre Juana Repetto. Cansada de todo, decidió romper el silencio y explicó el verdadero motivo, invitando a todos a que también lo involucren a él con las consultas sobre su rol con el nuevo hijo.

A.E