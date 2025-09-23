Qué significa Alaia, el nombre que eligieron Alexis Mac Allister y Ailén Cova para su beba

Alaia, hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova, nació el 23 de septiembre en Inglaterra, donde la pareja reside actualmente. El nombre elegido para la niña generó interés por su origen y significado, que estaría relacionado con distintas culturas. La llegada de la tan esperada niña llegó en un entorno familiar cuidado.

El significado del nombre que Alexis Mac Allister y Ailén Cova eligieron para su hija recién nacida

Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova, nació el 23 de septiembre en Inglaterra, país donde la pareja vive desde hace tiempo. El nombre elegido despertó curiosidad por su raíz cultural y el sentido que transmite en distintas tradiciones. La llegada de la niña se dio en un entorno íntimo, con cuidados propios de esta nueva etapa familiar.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova

La llegada de la pequeña se confirmó en televisión por el periodista Guido Záffora en Las Mañanas con Andino (TV Pública). "Es un último momento porque nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova", comentó. Según informó, tanto la madre como la niña se encuentran en buen estado, y el parto se habría adelantado unos días respecto a la fecha prevista.

Durante el programa, el panelista explicó que el nacimiento se dio en un entorno cuidado y que la pareja había mantenido la privacidad durante el embarazo. También señaló que el nombre ya estaba definido desde hace tiempo, y que ambos padres lo eligieron por su significado emocional.

Según se conoció, Alaia tiene origen hawaiano y significa “alegría” o “felicidad”; donde los nombres se vinculan con las emociones, estados del alma o elementos de la naturaleza. En este caso, la elección remite a una sensación positiva, asociada al bienestar y la armonía. Su sonoridad suave y carácter internacional lo posicionan como una opción moderna y distintiva.

Por otro lado, también se lo puede vincular a otras culturas, como la del país Vasco, donde se utiliza como nombre femenino y se asocia con la protección. En hebreo, también se lo interpreta como “sublime” o “elevada”. Aunque los significados varían según el origen, todos comparten una conexión con valores positivos. La elección de Alexis Mac Allister y Ailén Cova se centra en la alegría de la llegada de la su primer hija.

Alaia, Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Cabe destacar que el futbolista atraviesa una etapa de consolidación personal y profesional. Tras su participación en el Mundial de Qatar y su llegada al Liverpool, el futbolista comparte su vida con la diseñadora, con quien mantiene una relación de varios años. La llegada de Alaia marca un nuevo capítulo en su vida familiar.

Alaia, Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Alaia, hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova, nació en Inglaterra y su nombre se destacó por el significado que transmite. Con raíces hawaianas y una interpretación vinculada a la alegría, la elección acompaña el inicio de una etapa familiar marcada por la intimidad y el cuidado. La llegada de la niña suma un nuevo capítulo a la historia de la pareja.

VDV