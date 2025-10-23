Así fue el cumpleaños de Ailén Cova, esposa de Alexis Mac Allister, en Manchester: comida argentina, amigas y su torta favorita

Ailén Cova, esposa de Alexis Mac Allister, celebró su cumpleaños número 27 en Manchester con una reunión íntima que combinó comida argentina, amigas cercanas y una ambientación pensada al detalle. La jornada tuvo un significado especial por coincidir con el primer mes de nacimiento de Alaia, en un entorno familiar que acompañó cada momento del festejo.

Las fotos del increíble cumpleaños de Ailén Cova, esposa de Alexis Mac Allister

Ailén Cova, esposa de Alexis Mac Allister, organizó una celebración en Manchester que reunió sabores locales, decoración personalizada y la compañía de sus afectos más cercanos. El cumpleaños número 27 se convirtió en una ocasión doblemente significativa, marcada por la llegada reciente de su primera hija.

Ailén Cova

En las últimas horas, la diseñadora de indumentaria compartió en sus redes sociales una serie de fotos donde se la podía ver celebrando esta fecha especial rodeada de amigas y familiares cercanos. El evento se realizó en su hogar y combinó detalles cuidados, sabores argentinos y una ambientación pensada para compartir en familia.

La decoración del cumpleaños de Ailén Cova se basó en una paleta que mezcló el negro con tonos suaves. Un camino de mesa en rosa pastel marcó el eje visual del espacio, acompañado por globos en colores claros y plateados que formaban la frase “Happy Birthday”. El ambiente reflejaba una estética sobria, con elementos simples que sumaban calidez.

Ailén Cova

Entre los detalles más comentados estuvo la torta principal, bañada en chocolate blanco y decorada con oreos, una elección que fascinó a la mayoría de los seguidores de la esposa de Alexis Mac Allister. Junto a ella, se ubicó un pequeño pastel con el número 1, en homenaje al primer mes de Alaia, que se convirtió en el centro emocional de la jornada.

El look de Ailén Cova para festejar su cumpleaños número 27

Por otro lado, Ailén Cova eligió para la ocasión un vestido negro de breteles finos, ceñido al cuerpo y con escote en V profundo. El diseño, de líneas simples y tejido liviano, acompañó el clima cálido de la tarde y se integró con naturalidad a la estética del festejo. El peinado suelto y los accesorios mínimos completaron un conjunto que priorizó la comodidad sin perder estilo.

Ailén Cova

La comida también tuvo protagonismo, con platos típicos argentinos que formaron parte del menú. Empanadas, picadas y opciones caseras fueron parte de la propuesta, pensada para compartir entre amigas y familiares. La elección de sabores locales reflejó el vínculo de la diseñadora con Argentina a pesar de vivir en Manchester, Inglaterra.

Este cumpleaños marcó un momento especial en la vida de Ailén Cova, no solo por el festejo en sí, sino por ser el primero como madre. La llegada de Alaia transformó la dinámica familiar y sumó una nueva dimensión a las celebraciones. El gesto de incluir un pastel para su hija en el festejo principal reflejó esa nueva etapa.

Ailén Cova

Ailén Cova, esposa de Alexis Mac Allister, celebró su cumpleaños en Manchester con comida argentina, amigas y su torta favorita, en un entorno familiar que combinó detalles personales y una ambientación cuidada. La jornada tuvo un valor especial por coincidir con el primer mes de vida de su hija Alaia, y se desarrolló en un clima íntimo.

VDV