La China Suárez y Rusherking le pusieron punto final a su historia de amor a comienzos de abril de este año. Casi cuatro meses después, cada uno siguió por caminos separados, sanando las heridas de su noviazgo, pero dedicándose indirectas en redes uno al otro, a su vez, ambos fueron vinculándose con nuevas personas y comenzaron nuevos proyectos.

La actriz, por su parte, decidió dedicarse de lleno a su música y el día de mañana, 29 de junio, estrenará su nueva canción, ‘’Desaniversario’’, el cual dio mucho de qué hablar, ya que sus fanáticos esperaron mucho por saber lo que realmente dice en sus letras y no dudan que va dirigida hacia el trapero, porque fue anunciada el pasado 24 de mayo, cuando hace un año atrás, en 2022 de ese mismo mes, ambos fueron vistos saliendo juntos de un hotel en Recoleta.

China Suárez

Mediante su cuenta de Instagram, la China compartió un adelanto de su video, en donde se ve al principio escribiendo una carta y luego caminando hacía la orilla del mar, mientras sostiene unos girasoles. Dicho detalle no pasó desapercibido para Pochi de Gossipeame que no tardó en publicar su descubrimiento.

La China Suárez con los girasoles

‘’La China agarrando unos girasoles en su nuevo vídeo… Yo creo que son los del vídeo de Perfecta que se los quiere revolear a Rusher por la cabeza’’, apuntó la periodista referencia al campo de girasoles en donde transcurre el videoclip ‘’Perfecta’’ de Rusherking y Dread Mar-I, en donde también sale la China Suárez.

Rusherking en el videoclip ''Perfecta''

¿Qué dijo la China Suárez sobre su nuevo estreno?

Tras la publicación del anuncio de su canción, la actriz escribió un pequeño texto: "Desaniversario: Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quién te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser", expresó la China Suáez.

D.M