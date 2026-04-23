Así son las escaleras luminosas de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico: diseño moderno y tendencia deco que se impone

Caro Calvagni ya se encuentra en Europa junto a Nicolás Tagliafico. La diseñadora de modas quien se había radicado en Argentina durante unas semanas para presentar su nuevo proyecto regresó al viejo continente donde vive junto a su esposo. Sin embargo, antes de despedirse de su tierra natal, mostró algunos detalles de su privacidad, donde dejó ver que si vivienda en Buenos Aires, además de ser funcional, es toda una declaración de estilo.

Las llamativas escaleras LD de la casa de Caro Calvagni

A través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, Caro Calvagni mostró las imágenes de su cambio de look. Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención fue el detalle luminoso de su escalera. En su casa de Argentina, el diseño moderno se fusiona con detalles de iluminación cuidadosamente pensados. Cada rincón transmite elegancia y una estética minimalista, aunque la empresaria le aportó un guiño fashion.

Escaleras led de Caro Calvagni | Instagram

La escalera que aparece como telón de fondo de su clip, cuenta con un diseño de líneas limpias y estructura flotante. La misma incorpora luces LED integradas en tono cálido en cada escalón que crean un efecto visual sofisticado y lleno de glamour. Para los expertos en deco, este tipo de juegos visuales no solo resalta la arquitectura, sino que también aporta una sensación de lujo discreto que eleva el nivel estético de los ambientes.

Este tipo de recurso es cada vez más elegido en casas con estilo minimalista porque combina funcionalidad y diseño. Además de mejorar la visibilidad durante la noche, genera un juego de luces y sombras que aporta profundidad y dinamismo al espacio, convirtiéndolo en un escenario ideal para crear contenido.

Caro Calvagni | Instagram

Por su parte, los paneles de vidrio que recubren la escalera aportan un sello vanguardista. Este tipo de cerramiento transparente permite que la luz -tanto natural como la proveniente de las tiras LED de los escalones- penetre en cada rincón, generando una sensación de amplitud y continuidad entre los ambientes. Además, el vidrio templado elegido para este tipo de estructuras no solo cumple una función estética, sino también práctica, ya que brinda protección sin restar protagonismo al diseño flotante, logrando un equilibrio entre elegancia, minimalismo y funcionalidad.

La casa de Caro Calvagni: minimalista, funcional y fashionista

El estilo general de la casa de Caro Calvagni se inclina claramente hacia una estética moderna y minimalista. Predominan los tonos neutros, como blancos y beige, que amplifican la sensación de amplitud y luminosidad. Las cortinas translúcidas cubren los grandes ventanales y permiten que la luz natural se filtre suavemente. Asimismo, los pisos claros junto con superficies lisas y pocos elementos decorativos visibles, refuerzan la idea de un espacio que no necesita grandes objetos para resaltar.

Con la elección de esta escalera luminosa para sumar un guiño fashionista a su hogar, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico vuelve a demostrar que cada detalle de su casa está pensado para impactar visualmente y marcar tendencia. Las escaleras con luces LED y el estilo minimalista del interior consolidan su imagen como referente en decoración y lifestyle.

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