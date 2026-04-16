Caro Calvagni mostró su sillón estilo “accent chair” orgánico que matchea con sus botas y marcó tendencia

En las últimas horas, Caro Calvagni volvió a mostrar su perfil fashionista y su ojo clínico para los detalles estéticos que marcan tendencia. En la postal que compartió en sus redes sociales, la influencer apostó por una composición visual simple pero poderosa: un sillón estilo “accent chair” de líneas orgánicas y, sobre él, un par de botas mullidas en tono beige que matchean y marcaron tendencia.

Caro Calvagni atenta a todos los guiños fashion

En plena temporada otoño-invierno 2026, Caro Calvagni se prepara para marcar su veta fashionista en la web. La foto que compartió la esposa de Nicolás Tagliafico en su cuenta personal de Instagram es el resultado de una puesta en escena que no solo funciona como inspiración deco, sino también como una declaración de estilo, donde moda y diseño de interiores se fusionan.

Caro Calvagni | Instagram

El sillón de la empresaria se enmarca en una pieza denominada “accent chair” moderno, que se distingue por su diseño curvo y respaldo envolvente. El mismo se despliega en una serie de paneles acolchados que se asemejan a pétalos. Su forma orgánica refleja una tendencia cada vez más presente en el interiorismo actual: el regreso a las formas inspiradas en la naturaleza.

Otro de los rasgos más destacados del glamoroso sillón de la joven es el tapizado tipo bouclé, un tejido de textura rizada. En tonos claros y neutros, el material textil resalta la sensación de pureza y minimalismo cálido que caracteriza al estilo moderno orgánico. Sumando sofisticación y funcionalidad, dos características clave para aquellos que se rehúsan a renunciar al confort.

Sillón y botas de caro Calvagni | Instagram

Botas y sillón glam: la combina perfecta de Caro Calvagni

En la imagen difundida en sus historias de 24 horas, la butaca se convierte en un soporte perfecto para destacar otro elemento clave: las botas de invierno de Caro Calvagni en color beige oscuro. Las mismas consisten en formato de "peluchito", estilo pantuflas chic y están ubicadas estratégicamente en el centro del asiento, como si formaran parte del mismo objeto artístico formando un efecto matchy matchy.

Este diálogo entre materiales y colores demuestra la mirada cien por ciento estética de la experta en deco, quien no solo selecciona prendas de moda, sino que también dejó demostrado que tiene una inclinación por el diseño. Para aquellos especialistas en este tipo de escenografías, celebraron no sólo esta estrategia para resaltar su nueva adquisición en materia de calzado, sino también en la conjugación de elementos que van naturalmente en áreas separadas.

Caro Calvagni | Instagram

Caro Calvagni reafirma su faceta fashionista como referente no solo en moda, sino también en lifestyle y decoración. En tiempos donde las redes sociales funcionan como vitrinas creativas, este tipo de publicaciones se transforman en fuente de inspiración para seguidores que buscan replicar ambientes modernos, funcionales y llenos de estilos.

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