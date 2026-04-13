El nuevo negocio de Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico: de qué se trata su nueva apuesta como empresaria

Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, sigue pisando fuerte en el ámbito empresarial. Este fin de semana, la diseñadora anunció en sus redes sociales con bombos y platillos un nuevo proyecto que la tiene entusiasmada: su propio laboratorio creativo y de innovación. A través de un carrusel de imágenes, la influencer compartió todos los detalles de este nuevo perfil comercial.

Caro Calvagni, una experta en dinámicas colectivas

Este segundo fin de semana de abril, Caro Calvagni irrumpió en sus redes sociales donde mostró el nuevo negocio que lanzó al mercado. El mismo consiste en un laboratorio creativo y de innovación destinado a aquellas damas que quieren expandir sus dotes artísticos. “C LAB es un espacio donde las mujeres dejan de ser espectadoras y comienzan a ser protagonistas”, dice con orgullo en un video institucional la creadora de contenidos en un clip que compartió en el feed empresarial de Instagram.

Nuevo negocio de Caro Calvagni | Instagram

En este marco, cabe destacar que la esposa del defensor de la selección argentina es dueña de su propia firma de indumentaria deportiva femenina. Ahora, se lanzó hacia nuevos horizontes donde sus clientas también pueden ser parte de la confección de diseños exclusivos. “Es nuestro espacio de co-creación: un lugar creado para escucharte y construir una de nuestras gotas juntos”.

El emprendimiento consiste en la apertura de un espacio de exploración orientado al desarrollo de ideas vinculadas con el diseño, la moda y la expresión artística. En otras palabras, la propuesta apunta principalmente a mujeres interesadas en explorar su creatividad y participar de procesos colaborativos. Según se desprende de la presentación, la intención no es únicamente ofrecer productos terminados, sino generar un ámbito donde el intercambio de ideas sea parte fundamental del resultado final.

Este tipo de espacios, conocidos como C LAB, se caracterizan por funcionar como entornos de innovación en los que se fomenta la experimentación y la co-creación. A diferencia de los talleres tradicionales, se propone una dinámica más participativa, donde quienes asisten no solo aprenden técnicas, sino que también contribuyen activamente en el desarrollo de nuevos conceptos y proyectos. En los últimos años, este modelo se volvió cada vez más popular en ámbitos vinculados al diseño y la moda en distintas partes del mundo.

Nuevo Negocio de Caro Calvagni | Instagram

Ante esto, la joven manifestó que fue “un día muy especial” para ella ya que dio inicio a esta innovadora propuesta. “Un espacio donde nos encontramos para escucharlas, intercambiar ideas y crear juntas. Cuando hay amor en lo que uno hace, salen cosas increíbles”, señaló en la famosa red social de la camarita.

Caro Calvagni lejos de Tagliafico y cerca de sus aspiraciones

En paralelo a este lanzamiento, Caro Calvagni se encuentra residiendo temporalmente en Argentina, donde continúa organizando los detalles operativos del proyecto. Esta etapa implica reuniones, planificación y puesta en marcha de actividades que definan la identidad del espacio y su funcionamiento cotidiano. Se trata de un proceso que demanda presencia constante, especialmente en las primeras fases de desarrollo, cuando se establecen las bases del modelo de trabajo.

Mientras tanto, su esposo, el futbolista Nicolás Tagliafico, permanece en Europa cumpliendo compromisos profesionales con su club en Francia, lo que marca una dinámica familiar dividida entre continentes. Esta distancia momentánea coincide con un período clave para el crecimiento del emprendimiento, en el que la diseñadora parece concentrar gran parte de su energía en consolidar su perfil empresarial y ampliar su alcance dentro del sector textil.

De esta manera, la nueva faceta profesional de Caro Calvagni refleja una tendencia cada vez más visible entre figuras públicas que buscan diversificar sus actividades y construir proyectos propios más allá de su imagen pública. El lanzamiento de este laboratorio creativo no sólo marca un paso en su evolución como empresaria, sino que también evidencia cómo el mundo de la moda y la innovación continúa transformándose hacia modelos colectivos.

NB