Así viven Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico su faceta pet family: amor, "perrihijos" y nuevos proyectos

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico se casaron en 2021, antes de que el defensor saliera campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Desde ese entonces, la pareja fue muy observada por la composición de su familia y la espera de nuevos integrantes. Sin embargo, en reiteradas oportunidades, la empresaria manifestó sus deseos de mantener la maternidad en un segundo plano para terminar de realizarse profesionalmente. De esta manera, se sumó la tendencia que está en auge entre los millenials de sumar “perrihijos” como piezas fundamentales en su familia.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico, papás de dos bulldogs francés

Luego de su boda con Nicolás Tagliafico y su radicación en Europa, Caro Calvagni afrontó algunas críticas acerca de su decisión de no ampliar la familia. En diálogo con la prensa, la emprendedora contó que, en su lista de prioridades, los hijos no eran su primer sueño, sino primero casarse, armar su proyecto y crecer como persona. En esta línea, también aclaró que sí quiere tener hijos en el futuro, pero cuando sienta que es el momento adecuado. Es por ello que la joven pareja se sumó a la tendencia que está en auge en los millenials: conformar una pet family y adoptar a dos “perrihijos”.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico con sus "perrihijos" | Instagram

A través de su cuenta personal de Instagram, la experta fashionista suele compartir las dinámicas familiares donde los dos bulldogs franceses cumplen un rol central: prácticamente son sus hijos. Galo, de 10 años, y Roma, de 5. Cada uno de estos simpáticos animalitos viven el día a día junto al matrimonio que, incluso, no escatima en organizar fiestas de cumpleaños para los canes. “10 años para mi primer bebé. Mi gran amor, mi ángel, que no se despega de mí, que me protege y acompaña. Te amo más que mi vida. Mi corazón es tuyo. Feliz cumple”, escribió en una publicación Caro, en la que aparece junto a la tradicional torta. En otros posteos, se la ve en un avión privado viajando con sus compañeros de cuatro patas yendo de vacaciones, o bien y en las diversas mudanzas.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico con sus "perrihijos" | Instagram

Caro Calvagni de vuelta al viejo continente

Luego de haber estado radicada unas semanas en Argentina, Caro Calvagni regresó a su casa de Europa para reencontrarse con Nicolás Tagliafico y sus dos “perrihijos”. En un carrusel de imágenes que compartió, se lo ve al futbolista sentado en un sillón junto a los animalitos mientras la diseñadora los abraza y los besa con mucho cariño.

Cabe destacar que, una de las particularidades que presenta uno de los pichichos es que tiene un ojo color celeste y el otro marrón. En esta línea, semanas atrás, la empresaria y el deportista realizaron un cuadro conformado por una tela la cual tenía las huellitas de Roma y Galo. Estos pasitos fueron inmortalizados, enmarcados y exhibidos en el living de su hogar, el ambiente donde disfrutan de diversos juegos.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico con sus "perrihijos" | Instagram

Así, lejos de los mandatos tradicionales, la pareja eligió transitar su propia forma de familia, apostando a la tendencia pet family que cada vez suma más adeptos. Entre mimos, juegos y celebraciones especiales, Galo y Roma se convirtieron en protagonistas indiscutidos del hogar que Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico formaron en Europa.

NB