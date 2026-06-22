Mirtha Legrand contó detalles de cómo conoció a Lionel Scaloni: "Me miraba mucho"

En medio de la fiebre mundualista, Mirtha Legrand recordó el especial momento en el que conoció a Lionel Scaloni, el DT de la selección nacional. La conductora llenó de elogios al hombre de Pujato y destacó cómo se comportó frente a ella, dejando en claro el tipo de personalidad que tiene.

Dos potencias se saludan: Mirtha Legrand y Lionel Scaloni juntos

En 2018, cuando Lionel Scaloni fue designado como DT interino de la selección agentina, en medio de un turbulento clima de descontento por el rendimiento del equipo, no obtuvo muchos vistos bueno, pero con su trabajo dejó en claro que tenía mucha proyección para estar al frente, logrando la victoria en Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Los grandes resultados posicionaron a Lionel Scaloni como una de las personas más queridas, que también con el tiempo dio a conocer su personalidad serena y humilde. En este contexto, este 2026 el equipo liderado por él vuelve a generar ilusiones para defender el título de campeones del mundo y Mirtha Legrand se sumó a esta fiebre mundialista, siendo esta última la número 23 que visualiza.

Este fin de semana en La mesa de Mirtha Legrand (eltrece), la conductora contó que compartió un grato momento con Lionel Scaloni. Ambos fueron convotados para protagonizar una campaña publicitaria y compartieron momentos frente a cámara y fuera de ellas. La conductora indicó que el DT la "miraba mucho", una actitud que le llamó la atención, pero destaco que fue un actitud de respeto hacia ella.

"Yo no lo conocía, llegué y él me miraba, me miraba mucho", expresó la diva. Y agregó: "Me miraba porque me observaba... yo lo observaba a él también porque él es un astro, sin duda". Además, indicó que asistió a la grabación junto a su hermana y que su despliegue como actor fue muy bueno, teniendo un diálogo corto que lo aprendió en el momento. Luego, compartieron un almuerzo con todo el equipo de grabación y descató que Scaloni es "amoroso".

Los mundos de Mirtha Legrand y Lionel Scaloni se unieron en una publicidad en el que dos íconos argentinos se reunieron para emocionar a los argentinos. El DT ahora es uno de los mas solicitados en campañas de marketing, siendo el hombre que lleva en sus hombros el gran peso de ser el dirigente de alegrías para todos.