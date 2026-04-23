Athleisure de lujo: el look de Cami Homs que impone la tendencia de la temporada

A casi tres meses del nacimiento de su hija Aitana, Cami Homs volvió a dar cátedra de estilo incluso en la intimidad de su casa, combinando un look relajado con su presente enfocado en la maternidad sin resignar su impronta fashionista. Mediante su red social, compartió la imagen y cautivó a sus miles de seguidores.

Cami Homs apostó al mix perfecto entre glamour y comodidad

Cami Homs deslumbró con un look que sintetiza a la perfección una de las tendencias más fuertes del momento: el athleisure de lujo. Desde su casa y con una selfie frente al espejo, la modelo apostó por una combinación que equilibra comodidad, sofisticación y un guiño glam, elevando prendas de uso cotidiano a un nivel completamente fashionista.

El gran protagonista del outfit es, sin dudas, el abrigo de pelo sintético. Esta prenda de silueta cropped y volumen marcado, suma dramatismo y textura, dos elementos clave para transformar cualquier look básico en uno de alto impacto. Su acabado plush y su impronta glam lo acercan a un universo más nocturno o de pasarela, pero Cami Homs lo resignifica al integrarlo en un estilismo relajado.

Cami Homs

Para la parte inferior, Cami Homs eligió un pantalón amplio en tono blanco, de corte recto y caída fluida, con cintura elastizada. Este ítem, asociada al confort y al universo deportivo, aporta frescura y equilibrio. Sin embargo, lejos de verse informal, el diseño minimalista y el color neutro lo convierten en un básico sofisticado. La clave está en la elección de materiales y en la silueta relajada pero pulida, que encaja perfectamente dentro del concepto sporty chic.

El estilismo se completa con un beauty look natural y el pelo recogido, lo que refuerza la estética effortless. Así, la atención queda centrada en el juego de texturas y volúmenes, donde el abrigo de pelo aporta el toque glamoroso y el pantalón introduce el toque descontracturado.

Cami Homs

Abrigo de pelo + pantalón sporty: el combo trendy que eligió Cami Homs

Este tipo de combinaciones responde a una tendencia cada vez más fuerte: la fusión entre lo deportivo y lo elegante. El athleisure evolucionó y dejó de ser exclusivamente casual para incorporar piezas llamativas, generando looks versátiles que funcionan tanto para el día como para salidas más relajadas. Hoy, la clave está en mezclar sin miedo: sumar prendas comfy con otras más sofisticadas, jugar con contrastes y apostar por materiales que eleven el conjunto.

Cami Homs

En el caso de la top model, fusionó a la perfección el abrigo "must have" de la temporada con el pantalón de estética sporty y sofisticado. Además, con este look demostró que el nuevo lujo no pasa solo por lo formal, sino por la capacidad de reinterpretar básicos y combinarlos de manera inteligente. De esta manera, Cami Homs marca tendencia con un look athleisure de lujo: moderno, cómodo y chic, que refleja a la perfección cómo se viste la moda actual.