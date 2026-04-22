María Susini terminó con los rumores y habló de cómo está su relación con Facundo Arana: "Hay tanto amor"

A principios de este 2026, se conoció la separación de María Susini y Facundo Arana. Tras más de 18 años de relación, la pareja había decidido ponerle punto final a su matrimonio. Los testimonios del actor a la prensa confirmaron la noticia, pero, en las últimas semanas, circularon unas fotografías donde se la ve a la modelo en un bar cerca del padre de sus hijos. Ante esto, la conductora habló a corazón abierto con Carolina “Pampita” Ardohain para el ciclo que conduce en el stream de Infobae.

María Susini les puso fin a las especulaciones con Facundo Arana

En las últimas horas, María Susini decidió poner fin a las especulaciones sobre su presente sentimental y se refirió públicamente a la situación que atraviesa con Facundo Arana. Luego de haber mantenido un hermetismo silencio durante toda la temporada de verano, la influencer eligió el programa de Pampita para abordar diversos tópicos de su presente laboral, como así también las repercusiones mediáticas del quiebre de su matrimonio.

María Susini y Facundo Arana | Instagram

Desde que se confirmó la separación, la atención mediática se mantuvo sobre cada movimiento de la expareja. En las últimas semanas, la aparición de fotografías en las que ambos fueron vistos compartiendo un momento en un bar reavivó las versiones sobre una posible reconciliación o una crisis menos definitiva de lo que se había creído en un principio.

En ese contexto, la presentadora dejó en claro que su situación actual es de “separada, pero no divorciada de Facundo”. Según explicó, el vínculo atraviesa un proceso que se desarrolla con cuidado, respeto mutuo y un fuerte amor construido a lo largo de casi dos décadas.

También señaló que, aunque actualmente se encuentran durmiendo en casas distintas, el lazo entre ambos continúa siendo cercano y basado en el respeto y el cariño. La prioridad, remarcó Susini, sigue siendo el bienestar de sus hijos y la preservación de la armonía familiar, lo que los lleva a mantener una relación lejos de conflictos y tensiones. "Nos queremos mucho y nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia", manifestó tajante descartando todo tipo de versiones que circularon en los medios y entendiendo que, si bien es parte de la dinámica del periodismo de espectáculo, su límite es cómo repercute esto en India, Yaco y Moro.

Facundo Arana y María Susini | Instagram

La imagen que los volvió a unir

Respecto a las imágenes que circularon recientemente, María Susini consideró positivo que puedan mostrarse compartiendo momentos juntos, ya que entiende que la historia en común que los une no desaparece de un día para otro. “Hay tanta unión, hay tanto amor, hay tanta cosa que... puede pasar. Estamos en pleno proceso, con mucha dulzura, mucho amor, y cuidando la familia”, señaló.

Además, reconoció que adaptarse a una nueva dinámica no resulta sencillo después de tantos años de convivencia. Sin embargo, explicó que no vive esta etapa desde el sufrimiento y la pena, sino desde una búsqueda de equilibrio personal, en la que también valora sus espacios de soledad y la posibilidad de reencontrarse consigo misma sin dejar de sentir la conexión con el otro.

María Susini y Facundo Arana | Captura de @fedeflowers

Por ahora, el futuro del vínculo permanece en stand by y sin definiciones tajantes, en un proceso que, según dejó ver, podría extenderse más de lo esperado. Mientras tanto, María Susini y Facundo Arana continúan transitando esta etapa con cautela, cariño y la intención de preservar la familia que construyeron a lo largo de casi dos décadas. No obstante, aunque remarcó que no está buscando conocer a nadie, no descartó la posibilidad de permitirse conocer a alguien. “Está lleno de seres humanos adorables en el mundo”, concluyó.

NB