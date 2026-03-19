Cami Homs mostró la clave de la decoración de su casa para crear un espacio relajante y luminoso

Cami Homs se encuentra compartiendo fotos desde la comodidad de su residencia ya que allí pasa gran parte de su tiempo enfocándose en la crianza de sus hijos, Francesca, Bautista y Aitana. En un reciente posteo, la joven dejó ver la técnica de decoración que aplica en los espacios de su casa y se llevó todos los halagos.

Cami Homs reveló su secreto para iluminar y decorar el hogar

Cami Homs volvió a compartir su intimidad y dejó ver cuál es uno de los secretos mejor guardados de la decoración de su casa. La modelo, que recientemente fue madre de Aitana, fruto de su amor con José Sosa, utilizó sus historias de Instagram para subir una foto que llamó la atención de sus seguidores.

Tal como ocurrió en otras ocasiones, Cami Homs mostró el estilo minimalista y sofisticado que poseen los diferentes espacios donde habita. En esta oportunidad, compartió una imagen de su living y escribió con humor: "Veo lindas mis plantas y me da felicidad. No me digan vieja". Si bien era un lugar que mostró anteriormente, esta vez cautivó por completo a los usuarios debido a un detalle en particular.

Cami Homs

Se trata de las plantas de gran porte ubicadas estratégicamente en el exterior e interior de su casa. La que se encuentra afuera es un ave del paraíso (Strelitzia), que es reconocible por sus hojas grandes y alargadas, mientras que la que está ubicada adentro es una palmera de interior conocida como la areca, la cual se destaca por sus hojas finas y arqueadas que aportan movimiento. Ambas especies son ideales para brindar luminosidad al ambiente y elevar cualquier espacio con un aire natural y sofisticado.

La areca, la planta de interior que eligió Cami Homs para ambientar su living

La planta interior tipo palmera no solo cumple una función estética sino que también ayuda a purificar el aire y genera una sensación de frescura visual. Su presencia transforma los rincones haciéndolos más cálidos y habitables, algo que se vuelve clave en espacios de descanso como el living. Con esta publicación, Cami Homs demostró que es una apasionada de la decoración de interiores y que los toques verdes no pueden faltar.

Además, su elección no es casual: responde a una de las grandes tendencias en decoración de los últimos años, el estilo “urban jungle”, que propone llenar los interiores de vegetación para reconectar con la naturaleza dentro del hogar. Esta estética apuesta por plantas de gran tamaño en sitios donde ingrese la luz natural y esté presente una paleta de colores neutros como el living de Cami Homs, que posee paredes blancas y un sillón confortable en tonos neutros que refuerza la sensación de calma.

El living de Cami Homs

Cabe destacar que en la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram no pasan desapercibidas: las plantas enmarcan el ventanal y generan profundidad, mientras que el exterior verde se integra visualmente con el interior, creando una continuidad armónica. El resultado es un espacio sereno, luminoso y moderno, donde cada elemento parece pensado para invitar al relax. Una combinación que se traslada a los demás lugares de su casa y logran una casa pensaba para el bienestar y conexión con la naturaleza.

De esta manera, Cami Homs mostró la clave de la decoración de su casa para crear un espacio relajante y luminoso: plantas de interior y exterior que ayudan a decorar cada espacio con el verde como protagonista. Asimismo, purifican el aire, brindan sensación de relax y elevan la experiencia cotidiana.