Cami Homs apostó por el Earflap hat, marcando la tendencia del accesorio de la temporada

Cami Homs deslumbró, una vez más, en redes sociales con un look que tuvo como protagonista a la tendencia earflap hat. Este accesorio tejido es el nuevo aliado de quienes buscan protegerse de las bajas temperaturas y elevar su atuendo de manera práctica y canchera.

Cami Homs potenció su look con un complemento de lana en color chocolate

La llegada del otoño siempre trae nuevos accesorios que se convierten en protagonistas del street style y redefinen los looks de temporada. El favorito del momento es el earflap hat y Cami Homs no dudó en elegirlo para armar un outfit súper abrigado y cómodo

Lejos de ser un detalle menor, este accesorio dejó en claro que puede transformar por completo una propuesta otoñal. Tal como se puede ver en la imagen que subió Cami Homs a sus historias de Instagram, tras protagonizar una producción de fotos para una reconocida marca de zapatos, el gorro tejido en color chocolate enmarca su rostro y se combina con un tapado de textura suave en tono claro, generando contraste y equilibrio visual.

Cami Homs

Posando frente a un espejo, Cami Homs también mostró su beauty look natural y luminoso, que acompaña sin competir con su look. El resultado es una estética cálida, ideal para los días más frescos. Pero no todo es estética: este tipo de gorro también se destaca por su funcionalidad ya que protege del frío y del viento gracias a su diseño envolvente que cubre las orejas, convirtiéndose en un aliado clave para los días de bajas temperaturas.

Inspirado en modelos invernales clásicos, el earflap hat regresa aggiornado este 2026 y adaptado a las tendencias actuales. Al momento de armar un look con impronta minimalista, Cami Homs decidió sumar esta pieza para convertir su look urbano y práctico a uno con más personalidad y esencia otoñal.

Cami Homs apostó por el Earflap hat, la nueva tendencia favorita en accesorios

Además, su estilismo incluyó un saco de piel sintética en color beige con volumen y textura. Este tipo de tapados, con efecto furry, es otro de los grandes protagonistas de la temporada por su capacidad de combinar abrigo y sofisticación. Debajo, eligió prendas claras que equilibran el conjunto y permiten que el accesorio se lleve todo el protagonismo.

Earflap hat: el accesorio que se vuelve tendencia esta temporada

Este gorro de lana con laterales largos que usa Cami Homs comenzó a ganar terreno en redes sociales como Instagram y TikTok, donde se posiciona como una opción versátil que se adapta tanto a looks relajados como a propuestas más elaboradas. Su encanto radica en sumar carácter sin perder comodidad.

Además, su diseño permite jugar con distintas formas de uso: puede llevarse suelto o anudado tipo bufanda. Otra de sus claves es la variedad de versiones disponibles, desde tejidos gruesos y artesanales hasta modelos más minimalistas, lo que facilita su adaptación a distintos estilos personales. Asimismo, se destaca por su practicidad, ya que no solo abriga la cabeza sino también las orejas y parte del cuello, convirtiéndolo en una opción perfecta para los días más fríos.

Con un aire que mezcla lo vintage con lo contemporáneo, el earflap hat logra ese equilibrio entre tendencia y funcionalidad que lo vuelve un imprescindible del guardarropa de otoño-invierno. Así, Cami Homs apostó por este accesorio de lana y en color tendencia que se consolida como el favorito de la temporada.