Así es la exigente rutina de ejercicios de Cami Homs, a tres meses del nacimiento de su hija

A tan sólo 90 días de haber dado a luz a su tercera hija -Aitana-, fruto de su relación con el futbolista José Sosa, Cami Homs retomó su exigente rutina de ejercicios para recuperar la silueta y la armonía con su organismo. A través de un video que grabó en su cuenta personal de Instagram, la influencer mostró cómo es su entrenamiento y qué partes del cuerpo prioriza.

Cami Homs, una mamá todo terreno

Para Cami Homs, las redes sociales se convirtieron en una herramienta de expresión donde expresarse y compartir su día a día con sus más de 1,3 millones de seguidores. En esta oportunidad, luego de haber subido imágenes con sus hijos Aitana y Bautista en diferentes escenarios, la creadora de contenido compartió un registro en el que se la ve realizando una ardua y desafiante rutina de ejercicios.

Cami Homs y su amiga | Instagram

Mediante la constancia y la disciplina, la pareja del “Principito” Sosa se mostró sumamente concentrada realizando una serie de trabajo de piernas. En primer lugar, trabajó mediante la modalidad sentadillas con pelota. Esta tarea de coordinación implica trabajar con el peso de su cuerpo, el impulso y la estabilidad. Mientras arrojaba una pelota con peso sobre una columna circular, la joven madre esperaba volver a recibir el objeto mientras dejaba caer su peso en la zona muscular del glúteo, cuádriceps y muslos sin despegarla del piso.

En otra de las tomas, se la ve apoyando la punta de su pie en una camilla de abdominales, mientras que la otra extremidad la mantenía apoyada sobre el suelo en posición de “L”. Esta postura le permitió trabajar con las estocadas, un ejercicio ideal para quienes quieren ganar musculatura, fuerza y resistencia. Cada una de estas jornadas son supervisadas por un especialista fitness para moldear y corregir algún procedimiento.

Rutina de ejercicios de Cami Homs | Instagram

Cami Homs

Al finalizar estas secuencias, Cami Homs se sentó sobre la pelota negra intentando recuperar aire y descansando de la exigente actividad muscular. Hace tan sólo un día atrás, había viralizado un dump de imágenes donde señalaba: “La vida es equilibrio”. En cada una de las instantáneas, se pudo observar cómo su día a día se combina entre la maternidad de tres niños, sus actividades laborales, sus momentos de ocio y su lifestyle.

Cami, al igual que muchas mujeres, se suma a la tendencia de la vida saludable para incorporar bienestar a sus jornadas y fortalecer tanto el cuerpo como la mente. En sus publicaciones suele remarcar la importancia de encontrar un balance entre la actividad física, la alimentación consciente y los momentos de descanso, entendiendo que el posparto es una etapa que requiere paciencia y constancia. De esta manera, busca transmitir un mensaje sin filtros sobre la recuperación física, mostrando que el proceso es gradual y que cada pequeño avance forma parte del camino hacia una mejor calidad de vida.

Con disciplina y dedicación, Cami Homs demuestra que es posible retomar la actividad física luego del nacimiento de la pequeña Aitana, siempre priorizando el cuidado personal y el bienestar integral. Su rutina no sólo refleja un objetivo estético, sino también una forma de reconectar con su cuerpo y mantener la energía necesaria para afrontar las exigencias de la maternidad y su vida profesional.

NB