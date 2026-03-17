Cami Homs habló de su complicación de salud tras el nacimiento de su hija, Aitana

Cami Homs habló de la complicación en su salud que tuvo tras el nacimiento de su hija Aitana, fruto de su relación con José Sosa. La influencer relató cómo atravesó ese duro momento en los primeros días de maternidad, compartiendo detalles íntimos de su experiencia y el acompañamiento que recibió en la recuperación.

El complicado momento de salud que vivió Cami Homs tras el nacimiento de su hija Aitana

Cami Homs se refirió a la complicación de salud que vivió después del parto de su hija Aitana. En su relato, describió cómo transitó esa etapa inicial y las sensaciones que marcaron el comienzo de esta nueva etapa como madre. La experiencia que vivió se combinó con la alegría de la maternidad y las dificultades del posparto.

Cami Homs y su hija Aitana

En las últimas horas, la modelo compartió en su cuenta de Instagram una historia hablando del difícil momento que vivió a días del parto de su tercera hija. Según explicó, para ella, la lactancia es un aspecto fundamental, ya que también lo practicó con sus hijos Francesca y Bautista. Sin embargo, con la bebé, fruto de su relación con José Sosa, enfrentó una complicación inesperada.

Con palabras firmes, Cami Homs le contó a sus seguidores que durante la primera semana posparto sufrió mastitis, una inflamación dolorosa que la obligó a iniciar un tratamiento con antibióticos. La modelo describió que el dolor era tan fuerte que llegó a pensar en no seguir intentando; decidió continuar con el proceso porque para ella este momento es muy importante.

“Se me caían las lágrimas del dolor; hablé con mi obstetra, con mi partera, porque el dolor que sentía era más que el del parto. Sentía que no podía, pero no quería renunciar a ese momento con mi hija, porque capaz solo eran algunos días y se pasaba”, comentó. Tras tres días de tratamiento y paciencia, el malestar cedió y pudo seguir adelante con la lactancia.

La tierna y esperada llegada de Aitana, la primera hija de Cami Homs junto a José Sosa

A finales de enero, Cami Homs sorprendió a todos sus seguidores con la tierna noticia de que Aitana había nacido. La pequeña es el primer hijo en común entre la influencer y José “Principito” Sosa, con quien tiene una relación hace casi tres años. Según contó, fue parto natural y estuvo acompañada por su pareja y varios médicos.

Cami Homs, Aitana y José Sosa

Cabe destacar que la modelo ya era madre de Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con Rodrigo de Paul. En los días posteriores al nacimiento, usó sus redes sociales para compartir imágenes y mensajes sobre cómo transitaba los dias posteriores al parto. Además, mostró a sus tres hijos compartiendo momentos íntimos cargados de ternura y emoción.

Poco más de un mes después del nacimiento de Aitana, Cami Homs se refirió a los desafíos del posparto y reveló la complicación de salud que enfrentó en los primeros días de lactancia. Según contó, sufrió mastitis, un episodio que le generó mucho dolor, pero que logró superar con antibióticos y acompañamiento médico.

Aitana, Francesca y Bautista, los hijos de Cami Homs

Cami Homs habló de la complicación en su salud que tuvo tras el nacimiento de su hija Aitana, fruto de su relación con José Sosa. Su relato se centró en los primeros días de lactancia, donde atravesó muchos dolores por un episodio de mastitis que requirió tratamiento médico, que incluyó antibióticos para poder superarlo.

VDV