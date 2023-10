Tomas Holder es uno de los ex Gran Hermano que ingresó al Bailando 2023. El participante tuvo una serie de ataques de ansiedad desde que entró al certamen y preocupó a todos porque uno de los episodios sucedió en vivo. El influencer se volvió a descompensar luego de hablar sobre la salud mental en la pista.

Marcelo Tinelli no dejó pasar el tema y le preguntó como estaba. "Fue una semana muy difícil para mí. Me estoy tratando, pero la ansiedad es algo muy difícil. Me cuesta mucho y todo está en la cabeza. Todos los días agradezco por mi trabajo, familia y amigos. Les mando un mensaje a los que la sufren y es que no están solos, hablen", respondió el participante.

En la devolución del puntaje, La modelo le preguntó: "¿Sentís que algo te lo dispara?". "La verdad que no sé, trató de encontrarlo para frenarlo", contestó Tomás Holder. "Muchas veces en este nuevo mundo, las redes, que estamos exponiendo todo el tiempo. Podés ayudar a mucha gente desde tu lugar. Está bueno hablar de salud mental. Está bueno frenar la cabeza y disfrutar este momento", le aconsejó Paula Chaves.

Marcelo Polino elogió al participante del Bailando 2023 por poder bailar después de todo lo que está pasando. "Valoro que te hayas presentado. Cuando tenemos un ataque de pánico nuestra cabeza se dispara. Nada nos alcanza. A mí me paso, es difícil hasta salir de tu casa. Me pareció genial la coreo y que hayas podido terminar ese minuto y medio", le dijo el jurado.

Tomás Holder se volvió a descompensar tras su paso por el Bailando 2023

Al finalizar su pase por la pista en donde obtuvo 15 puntos, Tomás Holder se volvió a descompensar como en presentaciones anteriores y el Ejército de LAM lo subió a las redes sociales. "Holder nuevamente descompensado", escribieron desde la cuenta.

