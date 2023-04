Barby Franco se encuentra al cuidado de su hija Sarah y, además, se encarga del mantenimiento del hogar. La modelo asume este trabajo con seriedad y va personalmente a realizar las compras de alimentos para su familia desde que vive con su pareja, el abogado Fernando Burlando.

A pesar de la llegada de su hija, Barby sigue siendo la encargada de hacer las compras. Aunque la modelo volvió a trabajar después de su maternidad, aún cuida de su pequeña hija, a quien intenta llevar a todas partes siempre que puede.

Barby junto a Sarah.

Cuánto gastó Barby Franco en el supermercado que le generó tanta indignación

Barby Franco utilizó sus redes sociales para mostrar la indignación que le causó llevar algunos artículos de limpieza y otros productos para el hogar: "¿Cuánto todo esto?". En la imagen se observaban botellas de agua mineral, una variedad de productos de limpieza, rollos de papel de cocina, lavavajillas, botellas de soda y algunos condimentos.

Luego, en un video, Barby expresó: "Anonadada con el total de la compra. Literal, compré todo eso más un par de salchichas más unos panes para panchos. (...) me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata de hecho”.

La historia de la modelo en Instagram.

Por último, y para ponerle fin al misterio de los precios, la amiga de Pampita subió un video con el ticket de mostrando el total final de la compra. La cifra que la modelo tuvo que pagar fue $120.180, con descuentos incluidos en algunos productos.

Barby Franco pasó el fin de semana en Mar del Plata

Barby Franco viajó a Mar del Plata junto a Fernando Burlando y Sarah Burlando. Es la segunda vez que su hija viaja a la costa, recordemos que la primera vez fue a Punta del Este, donde fueron sus primeras vacaciones días después de su nacimiento.

Franco compartió un pequeño álbum de fotos, en donde se pueden observar algunas de las actividades que realizaron: paseos por la costanera, desayunos en el hotel y visitas a la playa a pesar del frío. La habitación en donde se hospedaron tenía vista al mar.

Barby, Sarah y Burlando en la costa.

"Nuestro fin de semana en Mar del Plata", escribió Barby junto a las fotos que subió. Teniendo en cuenta el viaje de Punta del Este y el último que realizaron en pascua, Sarah ya conoció 3 destinos diferentes.