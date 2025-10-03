Bautista, el nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar, compartió una tierna foto que revela la intimidad de sus abuelos

A lo largo de 58 años de casados, Evangelina Salazar y Palito Ortega consolidaron uno de los matrimonios más emblemáticos del espectáculo argentino. Lejos de los escándalos, construyeron una vida en común basada en la paciencia, el respeto y la compañía mutua, siendo un gran ejemplo para su familia, incluyendo su nieto Bautista Ortega.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

En medio de este presente cargado de recuerdos y nuevas emociones, Palito Ortega se presentó en el Teatro Ópera, y fue justamente en la previa de ese show donde su nieto Bautista Ortega, decidió retratar un instante íntimo entre sus abuelos y compartirlo en sus redes sociales.

La tierna postal de Palito Ortega y Evangelina Salazar, tomada por Bautista

La foto muestra a Palito Ortega de pie frente a un espejo, con camisa blanca y corbata, preparándose para subir al escenario. Justo a su lado está -como siempre- Evangelina Salazar, observándolo con ternura, un gesto silencioso que habla de compañía y admiración tras casi seis décadas juntos.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

Aunque la foto fue sin preparación alguna, había ciertos detalles que reforzaban la intimidad de la pareja: un ramo de flores, un vaso de agua y pañuelos, además de algunos flyer de la presentación. Sin embargo, fue la manera en la que Evangelina Salazar miraba a su esposo, lo que más resaltó en la foto, dejando en evidencia que así lo ha visto durante toda su vida, con orgullo y amor.

La admiración de Bautista Ortega a la relación de sus abuelos Palito y Evangelina

Si bien la fotografía logró robarse el corazón de sus seguidores, lo que Bautista Ortega capturó fue la profundidad del vínculo de sus abuelos. El joven, que a sus 23 años se abre camino en el mundo del modelaje y los bienes raíces, eligió mostrar a sus abuelos desde la cercanía más genuina, alejados de los flashes y los escenarios.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

Con esta imagen, Bautista Ortega deja en evidencia el orgullo que siente por Palito Ortega y Evangelina Salazar, resaltando el amor que los mantiene unidos tras casi seis décadas. Su gesto funciona como un homenaje: un nieto que decide compartir con el mundo el ejemplo de un amor maduro, sólido y real.