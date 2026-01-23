Lejos de su familia, el exitoso negocio de Bautista, el nieto de Palito Ortega

Si hay una familia en Argentina que la gente puede considerar artistas al 100%, esa es la familia de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Un clan en el que casi todos sus miembros están íntegramente dedicados al ambiente artístico, y la gran mayoría de ellos con un éxito más que destacable. Sin embargo, existe alguien que, aunque talentoso, eligió un negocio completamente diferente al de sus abuelos, primos, padres y hermanos: Bautista Ortega.

El exitoso negocio de Bautista Ortega

La familia de Palito Ortega y Evangelina Salazar es sinónimo de arte y talento. Sus hijos: Luis, Julieta, Sebastián, Rosario, Emmanuel y Martín, forman parte de algunos de los proyectos más exitosos de la televisión, teatro y cine nacional. Algo que también se extiende a sus nietos, que, aunque aún jóvenes, dejan claro que mantienen la esencia artística que se respira en esas casas.

Bautista Ortega con su mamá, Ana Paula Dutil.

Sin embargo, Bautista Ortega, parece haber elegido un camino completamente diferente. Si bien resulta evidente que el talento se encuentra en su vida y demuestra su afinidad con la música y el modelaje y sus ganas de destacarse, también tiene un trabajo distinto, más tradicional, en el que su apellido no tiene ningún tipo de influencia.

Más allá de su carrera como modelo y músico, Bautista Ortega es agente inmobiliario. En su cuenta de Instagram menos conocida, se puede ver que forma parte de un equipo de más personas, que orbitan alrededor de un mismo profesional, martillero público.

La aparición de Bautista en este mundillo no parece tratarse de una cuestión mediática o publicitaria. El joven no solo tiene un perfil registrado con cinco propiedades bajo su ala en una reconocida página, sino que también posee una cuenta de Instagram en la que sube material de manera continuada, haciendo incluso algunos videos para aclarar dudas sobre ese mundillo.

El paso de Bautista Ortega por Miami como futbolista

No es la primera vez que Bautista Ortega intenta apostar por un camino diferente al artístico. En 2023, el joven se fue a vivir a Miami y allí tuvo dos profesiones: fue mozo en un restaurante y probó suerte con el futbol en el Miami United Futbol Club, hasta que una lesión lo obligó a abandonar la actividad. Después de eso, regresó a la Argentina, donde ya parece haberse establecido.

Bautista Ortega en su trabajo actual.

Si bien no parece que la carrera de Bautista Ortega, el nieto de Palito Ortega, vaya a ir exclusivamente por el sector inmobiliario y que sus objetivos están más ligados al mundo artístico, lo cierto es que, al menos de momento se lo ve muy entusiasmado con ese trabajo. Solo el tiempo dirá si en el futuro seguirá los pasos de su familia de manera exclusiva o si seguirá combinando otras labores con su talento.